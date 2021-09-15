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Başkan Çağırıcı: Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi

Bağcılar Belediyesi, Yeşilay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkısıyla düzenlenen “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Projesi (TBM)”düzenlenen törenle başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında bağımlılık konusunun küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel sorun haline geldiğini belirterek, zamanında mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2021 Çarşamba 09:03
Başkan Çağırıcı: Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi
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Teknoloji, tütün, alkol gibi madde bağımlılığı ile sağlıklı yaşam konusunda çocuklar, gençler ve veliler olmak üzere toplumun tamamını bilgilendirmeyi ve farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Projesi’nin açılışı programı Bağcılar’da düzenlenen törenle başladı.

Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu’ndakitörene veliler yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında bağımlılık konusunun küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizdi. Yeşilay’ın bu konudaki mücadelesinin önemli olduğunu da hatırlatan Çağırıcı, mücadelede, ilk başta çocukların bağımlılıktan korunmasının önem taşıdığını belirtti. Çağırıcı, “Velilere yönelik böyle faydalı programların yapılması çok önemli. Çünkü çocuğun iyi eğitim alması ve davranışlarının takip edilmesi ailede başlıyor. Aile toplumun yapı taşıdır. Yine, çocuğun gelişimi çevresiyle gerçekleşiyor. Arkadaş çevresi de iyi takip edilmeli” diye konuştu. Bağımlılıkla mücadelenin inanarak ve hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini de söyleyen Çağırıcı, ayrıca tüm kurum ve kuruluşların Yeşilay’ın çalışmalarına paydaş olmasının önemine dikkat çekti.

“Yeşilay simge kurum haline geldi”

  1. İstanbul 3. Bölge Koordinatör Başkanı Mustafa Arslan ise Yeşilay’ın Türkiye’de 120 şubesi,65 ülkede temsilciliğive 81 ilde YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) bulunduğunu ifade etti. Yeşilay’ın çalışmalarından örnekler sunan Arslan, her türlü desteği veren Başkan Çağırıcı’ya da teşekkür etti. ’ın bağımlılık konusundaki çalışmalarına ve aldığı önlemlere dikkat çeken Yeşilay Bağcılar Şube Başkanı Aysel Çelik Boz ise“Veliler, edindikleri bilgilerle ve aldıkları önlemlerle çocuklarını kötü alışkanlıklardan koruyacaklardır” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Işık ise Yeşilay’ın yalnız Türkiye’de değil, dünyada bağımlılıkla mücadelede marka haline geldiğini kaydetti. Programsonunda protokol velilere Yeşilay rozeti taktı. Programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan’ın yanı sıra çok sayıda velikatıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.09.2021 09:05
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