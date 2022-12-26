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Başkan Abdullah Özdemir’e Doğum Günü Sürprizi

Bağcılar'da düzenlenen okullar arası atık toplama yarışmasının ödül töreninde ailesi ve belediye personel tarafından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e doğum günü sürprizi yapıldı. Engellilerin kendisi için yaptığı pastayı kesen Özdemir, duygusal anlar yaşadı. 40 yaşına giren Özdemir, “Gençlikten olgunluk dönemine girişin olduğu günde bir araya geldik. Ailemiz de güzel bir sürpriz yaptı. İnşallah hayırlı bir ömür bizi bekler diye temenni ediyorum"

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2022 Pazartesi 16:52
Başkan Abdullah Özdemir’e Doğum Günü Sürprizi
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Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyleöğrencilere geri dönüşüm bilincini kazandırmak, atıkların çevre ve insan sağlığına verdiği zararları anlatmak ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler arasında ambalaj atıkları toplama yarışması, atık pil toplama yarışması, atık yağ toplama yarışması ve elektronik atık toplama yarışması düzenlendi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

4 başlık üzerinde yarışma yaptık

Geri dönüşüme teşvik etme amaçlı düzenlediği yarışmalarda dereceye giren okulların ödülleri Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen törenle verildi. Öğrencilerin hazır bulunduğu salonda öncelikle çevreyi koruma temalı tiyatro gösterisi yapıldı. Ardından bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Atık pil, atık yağ aynı zamanda elektronik atık ve ambalaj atıkları olmak üzere 4 başlık üzerinde bir yarışma düzenledik. İlk üçe giren okullarımıza, çocukların da kullanabilecekleri önemli ödüller armağan ettik. Bu açıdan işin önemsenmesi, çevre duyarlılığımızın vurgulanması adına kıymetli bir projeydi” dedi.

Sıfır atık projeleriyle adından söz ettiren bir ilçe olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bu konuda çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak sıfır atık kervanına katkı sağlamak istedik. Çocukların bu konudaki duyarlılığını önemsiyoruz. Bu yüzden onları da bu sürecin içine dahil ettik. Çünkü dünya çocuklarla güzelleşiyor. Yaptığımız yatırımlarla çalışmalarla inşallah Bağcılar kendinden sıfır atık projeleriyle söz ettiren bir ilçe olacaktır. Bunun da sahipleri gençlerimize, çocuklarımız olacaktır” diye konuştu. Konuşmaların ardından Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, başarı öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Duygusal anlar yaşandı

Törenin ardından Başkan Özdemir’e doğum günü sürprizi yapıldı. Özdemir’in fotoğrafları ve ailesinin röportajlarından oluşan video gösterisi ekrana yansıtıldı. Gösterim bittiğinde ise Özdemir’in annesi, babası ve kardeşleri salona girdi. Karşısında ailesini gören Özdemir, duygusal anlar yaşadı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Özdemir, “39 yaşımızı doldurduk artık 40'a giriyoruz. Gençlikten olgunluk dönemine girişin olduğu günde bir araya geldik. Ailemiz de güzel bir sürpriz yaptı, geldiklerinden ve videodan haberim yoktu. Duygusal anları yaşadık, inşallah hayırlı bir ömür bizi bekler diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Programda Özdemir, engellilerin kendisi için yaptığı pastayı kesti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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