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BAGİMDER 8 yaşına coşkulu girdi

Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) 8. yılına coşkulu bir programla girdi. Eski ve yeni üyelerin bir araya geldiği İmam Hatipliler Şöleni’nde Grup Sancaktar verdiği konserle geceye renk kattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:18
BAGİMDER 8 yaşına coşkulu girdi
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BAGİMDER’in (Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği) kuruluşunun 8. yılı
nedeniyle Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu’nda İmam Hatipliler Şöleni düzenlendi. Etkinliğe İmam
Hatipli eski ve yeni öğrenciler ile öğretmenleri katılım gösterdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan
programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, “İşte görmek istediğimiz
gençlik burada. Bağcılar’da genç olmak, ümmetin sorumluluğunu üzerinizde hissetmek ve bu misyonu
taşıyabilmek ilk önce sizlerin, bizlerin üzerine düşüyor. Eğitim seferberliği içinde her öğrenciye
dokunabilmeliyiz. Onların vatanını seven ve milli değerlerimizin doğrultusunda yetişmesinde elinizden
gelen çalışmayı yapmalısınız. Aldığınız eğitimi onlara ulaştırmak durumundasınız” dedi.
Siz beklenen bir gençliksiniz
BAGİMDER Başkanı Hüseyin Albayrak ise “8. yılımıza girdiğimiz BAGİMDER’e çıktığı bu yolda emeği
geçen bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. 8 yılda yapmış olduğumuz çalışmalar İmam Hatip
camiamızda gönüllere girmiştir. Gençler siz beklenen bir gençliksiniz. İmam Hatip gençliğini yer
yüzündeki tüm mazlumlar bekliyor. Ona göre çalışma yapacaksınız. Zalimlerin karşısında mazlumların
yanında olacaksınız” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Grup Sancaktar, konser verdi. Grup &quot;Sonsuzluk
Çağrısı&quot;, &quot;Kudüs&quot;, &quot;Sancaktar Marşı&quot;, &quot;Şehadet Uykusu&quot;, &quot;Yol mu Dayanır?&quot; ve &quot;Yemen Türküsü&quot;nün
de aralarında bulunduğu ezgileri seslendirdi. Davetliler, ilahi ve şarkılarla keyifli zaman geçirdi.
Programa BAGİMDER Kurucu Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez ile GENÇ ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi de
katıldı.

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