BAGİMDER 8 yaşına coşkulu girdi

BAGİMDER’in (Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği) kuruluşunun 8. yılı

nedeniyle Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu’nda İmam Hatipliler Şöleni düzenlendi. Etkinliğe İmam

Hatipli eski ve yeni öğrenciler ile öğretmenleri katılım gösterdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan

programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, “İşte görmek istediğimiz

gençlik burada. Bağcılar’da genç olmak, ümmetin sorumluluğunu üzerinizde hissetmek ve bu misyonu

taşıyabilmek ilk önce sizlerin, bizlerin üzerine düşüyor. Eğitim seferberliği içinde her öğrenciye

dokunabilmeliyiz. Onların vatanını seven ve milli değerlerimizin doğrultusunda yetişmesinde elinizden

gelen çalışmayı yapmalısınız. Aldığınız eğitimi onlara ulaştırmak durumundasınız” dedi.

Siz beklenen bir gençliksiniz

BAGİMDER Başkanı Hüseyin Albayrak ise “8. yılımıza girdiğimiz BAGİMDER’e çıktığı bu yolda emeği

geçen bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. 8 yılda yapmış olduğumuz çalışmalar İmam Hatip

camiamızda gönüllere girmiştir. Gençler siz beklenen bir gençliksiniz. İmam Hatip gençliğini yer

yüzündeki tüm mazlumlar bekliyor. Ona göre çalışma yapacaksınız. Zalimlerin karşısında mazlumların

yanında olacaksınız” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Grup Sancaktar, konser verdi. Grup "Sonsuzluk

Çağrısı", "Kudüs", "Sancaktar Marşı", "Şehadet Uykusu", "Yol mu Dayanır?" ve "Yemen Türküsü"nün

de aralarında bulunduğu ezgileri seslendirdi. Davetliler, ilahi ve şarkılarla keyifli zaman geçirdi.

Programa BAGİMDER Kurucu Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez ile GENÇ ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi de

katıldı.