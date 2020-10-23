Bağcılarlılar’dan Eğitime Dev Destek

Hayırsever iş adamlarının büyük ilgi gösterdiği kampanya kapsamında sezon içinde toplam 10 bin tablet dağıtımı hedefleniyor.

Uzaktan eğitime geçildiği Kovid-19 sürecinde sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle tablet kampanyası hayata geçirildi. “Bağcılar’dan eğitime tam destek, bir tablet de siz alın, Bağcılar’da EBA’ya ulaşamayan öğrenci kalmasın” sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Çocuklara eşit şartlarda eğitim olanağı sunan kampanyanın tanıtımı ve ilk tabletlerin dağıtımı için program düzenlendi.

Elimizi taşın altına koyduk

Bağcılar Anafartalar İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen törene; Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı. İmkanı olan herkesi projeye destek olmaya çağıran Kaymakam Eldivan, emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Geleceğimiz olan çocukların gelişimi için ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Bağcılar’da eğitime desteğimiz devam ediyor. Bilgisayarı, tableti olmayan öğrenci kalmasın diye bir kampanya başlattık. Bugün burada dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bağcılarda tableti olmayan öğrenci kalmayıncaya kadar dağıtımımız devam edecek” dedi.

10 bin tabletin dağıtımının hedeflendiği projenin ilk etabında hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen bin tablet öğrencilere hediye edildi. Tabletlerin kalan kısmı ise dönem içerisinde teslim edilecek.