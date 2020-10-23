banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu'ndan Tepki: “İstanbul'da Ani Bir Olay Olduğunda, İlk Ulaşılması Gereken Kişi, Benim”
İmamoğlu'ndan Tepki: “İstanbul'da Ani Bir...
Roma ve Bizans Dönemi ‘Mozaik Hazinesi’ Gün Yüzüne Çıkıyor
Son Dakika
Roma ve Bizans Dönemi ‘Mozaik...
Adnan Oktar'ın Arkadaşları Fosillerin Gerçek Değerleri Hakkında Ne Söyledi ?
Son Dakika
Adnan Oktar'ın Arkadaşları Fosillerin Gerçek...
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür Olabilseydik…
Son Dakika
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür...

Bağcılarlılar’dan Eğitime Dev Destek

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı kampanyanın ilk etabında uzaktan eğitimde bilgisayar sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi bin öğrenciye tablet dağıtıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
23 Ekim 2020 Cuma 12:25
Bağcılarlılar’dan Eğitime Dev Destek
banner171

Hayırsever iş adamlarının büyük ilgi gösterdiği kampanya kapsamında sezon içinde toplam 10 bin tablet dağıtımı hedefleniyor.

Uzaktan eğitime geçildiği Kovid-19 sürecinde sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle tablet kampanyası hayata geçirildi. “Bağcılar’dan eğitime tam destek, bir tablet de siz alın, Bağcılar’da EBA’ya ulaşamayan öğrenci kalmasın” sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Çocuklara eşit şartlarda eğitim olanağı sunan kampanyanın tanıtımı ve ilk tabletlerin dağıtımı için program düzenlendi.

Elimizi taşın altına koyduk

Bağcılar Anafartalar İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen törene; Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı. İmkanı olan herkesi projeye destek olmaya çağıran Kaymakam Eldivan, emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Geleceğimiz olan çocukların gelişimi için ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Bağcılar’da eğitime desteğimiz devam ediyor. Bilgisayarı, tableti olmayan öğrenci kalmasın diye bir kampanya başlattık. Bugün burada dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bağcılarda tableti olmayan öğrenci kalmayıncaya kadar dağıtımımız devam edecek” dedi.

10 bin tabletin dağıtımının hedeflendiği projenin ilk etabında hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen bin tablet öğrencilere hediye edildi. Tabletlerin kalan kısmı ise dönem içerisinde teslim edilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da Online “İkna Teknikleri” Semineri
Bağcılar’da Online “İkna Teknikleri” Semineri
Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim
Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim
Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı
Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169