Bağcılarlılar Kayısı Hasadında Buluştu

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kayısı Festivali’nin bu yıl 11’incisi

düzenlendi. Güneşli Mahallesi’ndeki Kayısı Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Bağcılar

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı İsmet Öztürk ve

ilçe sakinleri katıldı.

Güzel bir gün geçiriyoruz

Komşularla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Başkan Özdemir, “Bağcılarımızda 8

nostalji bahçemiz hizmet veriyor. Anadolu’nun bir mozaiği konumundaki ilçemizde bugün

komşularımızla birlikte kayısı hasadı yapıyoruz. Hep beraber sohbet ediyoruz hem de

dalından kayısı yiyoruz” dedi. Özdemir daha sonra dalından topladığı kayısıdan vatandaşlara

da ikram etti.

Ağızda kaşıkla kayısı taşıdılar

Ağaçların altında anne babalar piknik yaparken çocuklar da akranlarıyla birlikte belediyenin

kendileri için düzenlediği yüz boyama ve animasyon etkinliklerinde doyasıya eğlendi.

Programda “En hızlı kayısı yeme” ve “Ağızda kaşıkla kayısı taşıma” kategorilerinde yarışmalar

düzenlendi. Heyecanla geçen yarışmalarda başarılı olanlara hediyeler verildi.

Kayısı bahçesinde 88 kayısı ağacı var

Güneşli Mahallesi’nde 3 bin 230 metrekarelik alana sahip Kayısı Bahçesi’nde 88 tane kayısı

ağacı bulunuyor. Ayrıca bahçe içinde Malatya Konağı da yer alıyor.