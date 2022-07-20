banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.525,20
ALTIN
962,88
DOLAR
17,59
STERLİN
21,08
EURO
17,91
Başkan Bozkurt’tan Karadeniz Çıkarması
İBB Bilim Kurulu Uyarıyor: Covid’de Yaz Dalgası
Son Dakika
Bağcılarlılar Kayısı Hasadında Buluştu
Bağcılarlılar Kayısı Hasadında Buluştu
Engelleri Sporla Aşıyorlar
Son Dakika
Engelleri Sporla Aşıyorlar

Bağcılarlılar Kayısı Hasadında Buluştu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Kayısı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, kendileri için düzenlenen aktivitelerle doyasıya eğlenirken vatandaşlar da dalından topladığı kayısılardan yedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:21
Bağcılarlılar Kayısı Hasadında Buluştu
banner171

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kayısı Festivali’nin bu yıl 11’incisi
düzenlendi. Güneşli Mahallesi’ndeki Kayısı Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Bağcılar
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı İsmet Öztürk ve
ilçe sakinleri katıldı.
Güzel bir gün geçiriyoruz
Komşularla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Başkan Özdemir, “Bağcılarımızda 8
nostalji bahçemiz hizmet veriyor. Anadolu’nun bir mozaiği konumundaki ilçemizde bugün
komşularımızla birlikte kayısı hasadı yapıyoruz. Hep beraber sohbet ediyoruz hem de
dalından kayısı yiyoruz” dedi. Özdemir daha sonra dalından topladığı kayısıdan vatandaşlara
da ikram etti.
Ağızda kaşıkla kayısı taşıdılar
Ağaçların altında anne babalar piknik yaparken çocuklar da akranlarıyla birlikte belediyenin
kendileri için düzenlediği yüz boyama ve animasyon etkinliklerinde doyasıya eğlendi.
Programda “En hızlı kayısı yeme” ve “Ağızda kaşıkla kayısı taşıma” kategorilerinde yarışmalar
düzenlendi. Heyecanla geçen yarışmalarda başarılı olanlara hediyeler verildi.
Kayısı bahçesinde 88 kayısı ağacı var
Güneşli Mahallesi’nde 3 bin 230 metrekarelik alana sahip Kayısı Bahçesi’nde 88 tane kayısı
ağacı bulunuyor. Ayrıca bahçe içinde Malatya Konağı da yer alıyor.
Kaynak: istanbul Times Haber/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz’un yıldönümünde Bağcılar Meydanı doldu taştı
15 Temmuz’un yıldönümünde Bağcılar Meydanı doldu taştı
Srebrenitsa şehitleri Bağcılar’da anıldı
Srebrenitsa şehitleri Bağcılar’da anıldı
İmamoğlu’ndan Öğrencilere Müjde Bu sene 2.700 seneye 5.000 Öğrenci İBB Yurtlarında Barınacak
İmamoğlu’ndan Öğrencilere Müjde Bu sene 2.700 seneye 5.000 Öğrenci İBB Yurtlarında Barınacak
Ak Parti’nin İstanbul’da Oyu Kararsızlar Dağıtılmadan % 23
Ak Parti’nin İstanbul’da Oyu Kararsızlar Dağıtılmadan % 23
Sporla beş ayda sağlığına kavuştu
Sporla beş ayda sağlığına kavuştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169