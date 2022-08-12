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Bağcılarlı Sporcular İslami Dayanışma Oyunları’na Damga Vurdu

Konya’da düzenlenen ve 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Bağcılar Belediyesi sporcuları, büyük bir başarıya imza attı. Bağcılarlı sporculardan birinci olan Zübeyde Süpürgeci altın, ikinci olan Zeynep Acet gümüş ve üçüncü olan Nurşah Usta da bronz madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 09:35
Bağcılarlı Sporcular İslami Dayanışma Oyunları’na Damga Vurdu
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Konya’da düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. 56 ülkeden 24 branşta 4 bin 200 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ile Nurşah Usta da yerini aldı.

Altın, gümüş ve bronz madalya kazandılar

Antrenörlüğünü Ömer Cantay’ın yaptığı takımdaki 3 sporcu, Para Atletizm Tekerlekli Sandalye kategorisinde yarıştı. Zorlu geçen 100 metre koşusunda Bağcılar Belediyesi sporcuları, ilk üç sırayı alarak güzel bir sonuç elde etti. Süpürgeci birinci olarak altın, Acet ikinci olarak gümüş, Usta ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu başarı çok ayrı bir önem taşıyor

Dereceye giren milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Geniş katılımlı bu organizasyonda alınan başarı çok ayrı bir önem taşıyor. Bu önemli organizasyonda bizlere, ilçemize ve ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Rabbim bundan sonra çıkacağı müsabakalarda muvaffakiyetler versin. Sporcularımızın yolu açık olsun. Her zaman maddi ve manevi olarak onların yanında olacağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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