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Bağcılarlı sporcu güreşte Türkiye birincisi oldu

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Muhammed Alakberli, Antalya’da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 48 kiloda Türkiye birincisi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 10:59
Bağcılarlı sporcu güreşte Türkiye birincisi oldu
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Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Güreş Şampiyonası Antalya Kemer’de yapıldı. Yurdun dört bir yanından yoğun katılımın olduğu organizasyona, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü de sporcularıyla iştirak etti. Bağcılar’ı temsilen turnuvaya katılan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Muhammed Alakberli kendi kategorilerinde rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından Alakberli, grekoromen stil 48 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Başarısından dolayı Alakberli’yi tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ileriki turnuvalar için de başarılar diledi. Yine Bağcılar Belediyesi sporcularından Tayfur İlyasoğlu da 13-14 yaş serbest stilde üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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