Bağcılarlı Sare, Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvasında üçüncü oldu

12 Yaş ve Altı kategorisinde yarışan 9 yaşındaki Sare Zehra Ayten, üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı. Bu amaçla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç Turnuvası’na Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi ev sahipliği yapmıştı. Yarışmaya başvuran satrançseverler, Hasan Nail Canat Bilgi Evi’nde hazırlanan sınıftaki bilgisayarları kullanarak 31 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen müsabakaya uzaktan erişimle katıldı.

Satranç hem spor hem zeka oyunu

İl genelinde yoğun ilgi gören ve kıyasıya rekabet içinde geçen müsabakaların sonuçları belli oldu. “12 Yaş ve Altı” kategorisinde mücadele eden Karacaoğlan İlkokulu öğrencisi Sare Zehra Ayten üçüncü oldu. Sare’yi başarısından dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Satranç hem spor hem de zeka oyunu. Bu oyunda dereceye girmek çok büyük bir başarı. Güçlü rakipleri arasında adını en iyiler arasına yazdıran Sare’yi kutluyorum” dedi.

Kadınlarda en iyiler arasına giren 9 yaşındaki Sare’ye madalyası düzenlenecek törenle verilecek.