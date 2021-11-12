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Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu

Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı, katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:38
Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu
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Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 8-11 Kasım 2021 tarihleri
arasında Antalya’da düzenlendi. En iyi okçuların yarıştığı müsabakaya antrenör Murat Öz ve sporcular
Yasemin Keskin, Bircan Çiçek, Ahmet Avşar’dan oluşan Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı da katıldı.
Günlerdir turnuvaya hazırlanan Bağcılarlı sporcular, Makaralı Yay Mix Takım klasmanında Türkiye 2.’si
olarak gümüş madalya kazandı. Dereceye giren okçuluk takımını tebrik eden Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Emeklerinizin karşılığını almak size daha da güç verirken bizi de mutlu etti.
Bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum” dedi.
Okçu sporcular da desteklerinden dolayı Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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