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Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu

Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Okçular, mücadele ettikleri Makaralı Yay Mİx Takım ve Makaralı Yay Bayanlar Double Takım kategorilerinin ikisinde de ikinci olarak 2 kupa ve 4 gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:25
Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu
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Türkiye Bedensel Engelliler tarafından Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 18 – 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Beykoz Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen ve en iyilerin katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Okçuluk takımı da yer aldı. 3 gün süren zorlu müsabakalarda Bağcılarlı okçular, iki kategoride ter döktü. Yarışmaların sonucunda Yasemin Keskin ve Ahmet Avşar, Makaralı Yay Mix Takım kategorisinde; yine Yasemin Keskin ile Bircan Çiçek, Makaralı Yay Bayanlar Double Takım kategorisinde Türkiye 2.’si oldu. Bu sonuçlarla birlikte sporcular, toplamda iki kupa ve 4 gümüş madalya elde etti.

Sporcularımızın başarısı bizi heyecanlandırıyor

Dereceye giren okçuluk takımını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kazandıkları kupa ve madalyalarla bizleri mutlu eden sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Onların başarısı bizleri ileriye yönelik daha da umutlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diliyorum" dedi.

Okçuluk takımı antrenörü Murat Öz de desteklerinden dolayı başkan Özdemir’e teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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