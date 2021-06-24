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Bağcılarlı minik yüzücüler 20 madalyayla şov yaptı

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi’nden alnını akıyla çıktı. Rakiplerini geride bırakan minik yüzücüler, 3 gün süren yarışlarda 10’u altın, 6’sı gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 11:07
Bağcılarlı minik yüzücüler 20 madalyayla şov yaptı
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 21-22-23 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışları sona erdi. Yurdun dört bir yanından yüzücünün katılım gösterdiği turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü de yüzme hocası Adem Zengin refakatinde 5’i kız 4’ü erkek toplam 9 sporcuyla yer almıştı. İstanbul Anadolu Yakası Burhan Felek Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışların sonucunda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, serbest, kurbağalama, sırtüstü, kelebek ve bayrak kategorilerinde büyük bir başarıya imza attı. 3 günlük yarışların sonucunda 10 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük elde edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Rakiplerini geride bıraktılar

Yüzücülerle gurur duyduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Minik yüzücülerimizi tebrik ediyorum. Hepsi kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak madalyaları topladı. İlçemize 8 havuz kazandırdık. Yatırımlarımızın karşılığı olarak bu gelişmeleri görmek bizi memnun ediyor. Daha çok başarılı olmaları için gereken desteği sürdüreceğiz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Şampiyon yüzücüler, eğitimlerini Göztepe Spor Kompleksi’nde yapıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.06.2021 11:11
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