banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Son Dakika
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Sizin İçin Yenilendi
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Sizin...
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem Verin
Son Dakika
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem...
Danışma Kurulu Daha İyi Bir İstanbul İçin İşe Koyuldu
Son Dakika
Danışma Kurulu Daha İyi Bir...

Bağcılarlı kadınlar parkları spor alanına çevirdi

Bağcılar İnönü Mahallesi’nde oturan kadınlar, kadın muhtarları Saniye Doğan öncülüğünde her gün saat 16.00’da Bağcılar Belediyesi Şehit Bayram Çağlar Parkı’nda buluşup spor yapıyor. Kimi pandemi döneminde aldığı kiloları vermek için kimi de zinde kalma için müzik eşliğinde stepten aerobiğe ve zumbaya kadar birçok branşta spor etkinliğine katılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Eylül 2020 Perşembe 12:19
Bağcılarlı kadınlar parkları spor alanına çevirdi
banner171

Bağcılar İnönü Mahallesi’nde oturan kadınlar, kadın muhtarları Saniye Doğan öncülüğünde her gün saat 16.00’da Bağcılar Belediyesi Şehit Bayram Çağlar Parkı’nda buluşup spor yapıyor. Kimi pandemi döneminde aldığı kiloları vermek için kimi de zinde kalma için müzik eşliğinde stepten aerobiğe ve zumbaya kadar birçok branşta spor etkinliğine katılıyor.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde bulunan park ve sosyal tesisler ilçe sakinlerine yönelik kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunun son adresi ise İnönü Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Belediyesi Şehit Bayram Çağlar Parkı oldu. Muhtar Saniye Doğan’ın girişimiyle kadınlar her gün saat 16.00’da parkın içinde bir araya geliyor. Genç yaşlı ayrımı yapılmadan her yaştan kadın, Doğan’ın gelini beden eğitimi öğretmeni Ayşenur Topal’ın gösterdiği ısınma hareketleriyle spor yapmaya başlıyorlar.

Müzik eşliğinde aerobik, step ve zumba yapıyorlar

Katılımcılar, Topal’ın hazırladığı program çerçevesinde aerobik, step, zumba gibi birçok branşta düzenlenen egzersizleri yapıyorlar. Çalan müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren sporseverlerden bazısı salgın sürecinde evde aldığı kilolarını vermek için bazıları da sağlıklı yaşam için bu etkinliği tercih ettiğini söylüyor. Kadınlar, bu sporları yaparken de sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar.

İlçedeki bütün parklara yayacağız

Spor etkinliğinin gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu söyleyen muhtar Saniye Doğan, “Karantina döneminde evde kaldığımız için spordan biraz uzak kaldık. Yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar sporlu günlere geri döndük. Sağlıklı ve kaliteli yaşam için muhtarlık önündeki parkta buluşuyoruz. Hem eğleniyor hem spor yapıyoruz. En büyük gayemiz; daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu amaçla bu küçük parkta başlattığımız etkinliği yakın zamanda mahalledeki bütün parklara yayacağız.  Arzumuz ilçedeki tüm parklarda yapılmasıdır. Bağcılar’da spor yapmayan kimse kalmasın istiyoruz” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, azim ve çalışmalarından dolayı spor yapan kadınları tebrik ederek, muhtar Saniye Doğan’a da spora katkısından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da 7 noktada EBA Destek Noktası açıldı
Bağcılar’da 7 noktada EBA Destek Noktası açıldı
İki yeni proje için Bağcılar’dan güvenlik görevlisi alınacak
İki yeni proje için Bağcılar’dan güvenlik görevlisi alınacak
Bağcılar’da 15 bin kap aşure ikram edildi
Bağcılar’da 15 bin kap aşure ikram edildi
Bağcılarlı Çocuklardan Zafer Mesajları
Bağcılarlı Çocuklardan Zafer Mesajları
Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı
Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169