Bağcılarlı izciler, İslam İzcileri Dostluk Kampı’na katıldı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 1-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da İslam İzcileri Dostluk Kampı düzenlendi. Uluslararası etkinliğe Nepal’den Katar’a Lübnan’dan Kanada’ya kadar 15 ülkeden 2 binden fazla izci iştirak etti. Bu önemli etkinliğe Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü İzcileri de katıldı.

Dostluklarını pekiştirdiler

Kent Ormanı’nda gerçekleşen organizasyon çerçevesinde; şehir gezisi, şehir oryantringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, archerytag, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlar yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen izciler, birbirleriyle kaynaşarak dostluğunu pekiştirirken aktivitelerle güzel hatıralar bıraktı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA