banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.803,26
ALTIN
1.033,97
DOLAR
17,96
STERLİN
21,74
EURO
18,41
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Bağcılarlı izciler, İslam İzcileri Dostluk Kampı’na katıldı

Konya’da düzenlenen ve 15 ülkeden 2 binden fazla izcinin katıldığı İslam İzcileri Dostluk Kampı’nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü izcileri de yerini aldı. Bağcılarlı izciler, hem diğer ülkelerden gelen izcilerle kaynaştı hem de aktivitelere katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:16
Bağcılarlı izciler, İslam İzcileri Dostluk Kampı’na katıldı
banner171

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 1-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da İslam İzcileri Dostluk Kampı düzenlendi. Uluslararası etkinliğe Nepal’den Katar’a Lübnan’dan Kanada’ya kadar 15 ülkeden 2 binden fazla izci iştirak etti. Bu önemli etkinliğe Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü İzcileri de katıldı.

Dostluklarını pekiştirdiler

Kent Ormanı’nda gerçekleşen organizasyon çerçevesinde; şehir gezisi, şehir oryantringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, archerytag, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlar yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen izciler, birbirleriyle kaynaşarak dostluğunu pekiştirirken aktivitelerle güzel hatıralar bıraktı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Down Sendromlu Özel Çocuklara Akademik Eğitim Verildi
Down Sendromlu Özel Çocuklara Akademik Eğitim Verildi
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
Bağcılar’da 10 Bin Kişilik Aşure İkramı
Bağcılar’da 10 Bin Kişilik Aşure İkramı
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Madımak Festivali Sivaslıları Buluşturdu
Madımak Festivali Sivaslıları Buluşturdu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169