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Bağcılarlı Çocuklardan Zafer Mesajları

Bağcılar Belediyesi Çanakkale Zafer Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar, buradaki anı defterinde 949’uncu yıl dönümü nedeniyle 1071 Malazgirt Zaferi’yle ilgili duygu ve düşüncelerini de paylaştı. Yazısında emanet olan Anadolu’yu kimseye verilmediğinden bahseden Kaan isimli öğrenci, “Sonsuza dek bu topraklar bizde kalacak. Sultan Alparslan’dan bugüne kadar gelip geçmiş bütün kahramanlarımızın ruhu şad olsun” diye not düştü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:09
Bağcılarlı Çocuklardan Zafer Mesajları
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Bağcılar’ın gurur abidesi olarak hizmete sunulan Bağcılar Belediyesi Çanakkale Zafer Müzesi, önemli günlerde büyük ilgi görüyor. Çoğunluğu öğrenci olan ziyaretçiler, orijinal savaş materyallerinden Nusret Mayın Gemisi iç bölüm dizaynına kadar iki katlı müzeyi gezdikten sonra çıkış bölümünde bulunan anı defterini imzalıyor. Kimi müzeyle ilgili beğeni ve yorumlarını kimileri de Çanakkale başta olmak üzere tarihimizde yer alan zaferlerle ilgili duygularını kaleme alıyor.

Bu topraklar sonsuza dek bizde kalacak

Son olarak dün müzeyi gezmeye gidenler ise Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü nedeniyle duygu yüklü yazılar kaleme aldı. Paylaşımlardan en çok dikkat çekeni ise Kaan isimli bir öğrencinin yazdıklarıydı. Kaan, yazısında şu düşüncelere yer verdi: “1071’de bize emanet ettiğiniz Anadolu’yu kimseye vermedik. Bu topraklarda her zaman adalet ve huzur vardı. Sonsuza dek bu topraklar bizde kalacak. Sultan Alparslan’dan bugüne kadar gelip geçmiş bütün kahramanlarımızın ruhu şad olsun.” Bu notu okuyan herkes, duygu dolu anlar yaşarken Kaan’ı da takdir etti.

Başkan Çağırıcı davette bulundu

Müzenin Pazar hariç haftanın altı günü açık olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, tüm vatandaşları müzeye davet etti.

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