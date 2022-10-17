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Bağcılarlı çocuklar TAY filmini izledi

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in Mekke’den Medine’ye hicretini anlatan Tay filminin gösterimi Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde yapıldı. Çocukların ilgiyle izlediği film, 17 Ekim’den itibaren Bağcılar Başkanlık Sahnesi, Şehit Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ile Bilgi Evleri’nde gösterimde olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 11:04
Bağcılarlı çocuklar TAY filmini izledi
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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) hicretini anlatan TAY filminin gösterimi Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde yapıldı. Bağcılarlı çocukların ilgiyle izlediği filmin ilk gösterimine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Filmin Yapımcısı Mustafa Emre Tülün, Yönetmeni Nurullah Yenihan, TRT Çocuk Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ülkemizde ilk gösterimi 13 Ekim’de yapılan filmde Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicreti annesini arayan minik bir tay, ihtiyar deneyimli bir deve ve yollarının kesiştiği çöllerde Medine’ye doğru bir yolculukla anlatılıyor. Ülkemizde yoğun ilgi gören filmin Bağcılar’daki ilk gösterimine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileriikram edilen patlamış mısır ile izledikleri filmden çok etkilendiklerini ve severek izlediklerini belirttiler.

“ÇOCUKLARIN, PEYGAMBERİMİZİN HAYATINI ÖĞRENMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

3D animasyon türündeki sinema filminin okul çağındaki çocuklara peygamber sevgisiniaşılamayı amaçladığını hatırlatan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediyesi olarak filmin ilk gösterimini başkanlık sahnesinde yapmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Filmin diğer sahnelerde de gösterime gireceğini belirten Özdemir, şunları söyledi: “Bir tarafıyla aslında Peygamberimizin hicretini konu alan film aynı zamandaçocukları çok seven bir peygamberin, çocuklar tarafından sevilmesine vesile oluyor. Bunu çok önemsiyoruz. Yapımcısı, yönetmeni olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

ÇOCUKLAR UNUTAMAYACAKLARI SAATLER YAŞADI

Filmi annesi ve kardeşiyle izleyen İbrahim Bulum adlı çocuk, duygularını şöyle anlattı: “Anneme filmi görmek istediğimi söyledim. O da beni getirdi. İyi ki gelmişiz. Filmi çok beğendim ve etkilendim”

Diğer çocuklar da çok eğlendiklerini ve etkilendiklerini belirterek, böyle güzel filmlerin daha çok yapılmasını istedi. Film, 17 Ekim’den itibaren Bağcılar Başkanlık Sahnesi, Şehit Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ile Bilgi Evleri’nde gösterimde olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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