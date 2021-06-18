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Bağcılarlı 9 minik yüzücü madalya için kulaç atacak

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nün 9 minik yüzücüsü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen, “09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yarışlarında” madalya için kulaç atacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2021 Cuma 11:36
Bağcılarlı 9 minik yüzücü madalya için kulaç atacak
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Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri (21-23 Haziran 2021) tarihleri arasında düzenlenecek olan 09-10 Yaşı Ulusal Gelişim Projesi Yarışlarında kulaç atacak.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İstanbul Anadolu Yakası Burhan Felek Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek yarışlarda Bağcılar’ı, Yüzme Hocası Adem Zengin’in refakatinde, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nün 5’i kız, 4’ü erkek olmak üzere toplam 9 sporcusu temsil edecek.

Başkan Çağırıcı: “İlçemizden geleceğin milli yüzücüleri çıkacak”

Basketbol, futbol, okçuluk ve atletizm olmak üzere birçok alanda sportif faaliyetlere destek verdiklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yüzme branşını 2 yıl önce faaliyete geçirdiklerini kaydetti. Çağırıcı, bu branşta şu an 17 sporcuları olduğunu belirtti. Çağırıcı, “Sportif faaliyetlerde başarılı neticelere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle engelli atletlerimiz katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalardan madalyalarla dönüyorlar. İnşallah, yüzme sporunda da hak ettiğimiz seviyelere ulaşacağız. Bu amaçla ilçemize kapalı yüzme havuzları kazandırmaya devam ediyoruz. Şu an 10 kapalı yüzme havuzu hizmet veriyor. Öğrencilerimiz beden eğitimi derslerini havuzlarımızda yapıyor. İnşallah, ilçemizden geleceğin milli yüzücüleri çıkacak” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.06.2021 11:41
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