Bağcılarlı 11 kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası’nda mindere çıkıyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya’da Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası düzenleniyor. Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleşecek organizasyon 6 Temmuz Çarşamba günü (yarın) başlayacak. 48 ilden 200 sporcunun iştirak ettiği turnuvaya Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden de 11 kungfucu katılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Hedef Avrupa Şampiyonası’na katılmak

Pandemi önlemlerinin alındığı salonda mindere çıkacak erkek ve kadın sporcular wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir hafta sürecek müsabakalarda ter dökecek olan sporculara başarılar diledi.

14 Temmuz’da sona erecek olan turnuvada dereceye girenler, 2 Ekim’de Bulgaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na gidecek takımın kadrosuna dahil olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)