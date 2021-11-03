Bağcılar’ın tarihi yeniden yazıldı

İlçenin tarihi bugüne kadar 1924 yılında mübadele ile Yunanistan’dan gelenlerin yerleşimi ile

başlatılıyorken Osmanlı arşivlerinde bulunan yeni belgelerle Bağcılar’ın tarihi 401 yıl öncesine

taşınmış oldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan “Köyden Kente Geçmişten Geleceğe

Bağcılar” kitabının lansmanı başkanlık binasındaki konferans salonunda yapıldı. Tanıtım programında

hem Bağcılar’ın her yönüyle ele alındığı hem de kitabın içeriğinin konuşulduğu bir de panel yapıldı.

Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın moderatörlüğünde iki oturum halinde düzenlenen panelde;

Bağcılar’ın kurucu belediye başkanı ve AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı, kitabın yazarları Doç. Dr. Arif Kolay ve Doç. Dr. Şefik Memiş konuşmacı

olarak yerini aldı.

İstişare ve eğitime çok önem verdik

1992’de ilçe olduktan sonra zorluklar yaşamalarına rağmen Bağcılar’ı en iyi yere getirmek için

mücadele ettiklerini söyleyen Kıyıklık, “Arkanızda halkınız yoksa hiçbir yere gidemezsiniz. O günlerde

bize destek olan dostlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bağcılar’ın bu hale gelmesinde en büyük

etken budur. Bağcılar’da istişareye ve eğitime çok önem verdik. İlçedeki herkesle devamlı istişare

halindeydim. Türkiye’de birçok şeylerin de önünü açtık. Kent konseyini ilk başlatan Bağcılar’dı. İlçede

büyük toplantılar yapıyorduk. Her mahallede halka hesap verdik. Halk meclisleri yaptık. Halk

toplantılarında Bağcılar’ın büyük önemi vardır. Yaptığımız çalışmalarda her zaman arkamızda halk

vardı. Bunun dışında yurt içinde ve yurtdışında hizmetlerimiz oldu. Anadolu’da 387 belediyeye

Bağcılar Belediyesi yardım etti. Anadolu’da her şehirde en az iki üç ilçede veya beldede Bağcılar’ın

damgası vardır. Dünyada birçok yerde faydalarımız oldu. Bulgaristan’dan Kazakistan’a kadar birçok

bölgede Bağcılar Belediyesi’nin bir eseri vardır” dedi.

Yaşam kalitesini yükselten ilçe

Gelişimin nereden nereye ifadesinin en güzel karşılık bulduğu yerin Bağcılar olduğunu dile getiren

Çağırıcı ise “Bağcılar’ın yaşam hikayesi, bir şehirlileşmenin, bir şehrin köyden kente dönüşürken

sosyal ve kültürel hayatın da aynı zamanda dönüşümünün bir ifadesidir. İlçe olana kadar Bağcılar’da

yaşam kalitesi ihmal edilmişti. Göreve geldikten sonra bir tek derdimiz vardı; o da Bağcılar’ı

yaşanabilir bir şehir haline getirmek ve Bağcılar insanından aldığımız vekaleti hakkıyla yerine

getirebilmek. Her zaman halkın belediyesi olduk ve istişare kültürüyle Bağcılar’ı Bağcılarlılar ile birlikte

yönettik. Kurum ve kuruluş gözetmeden herkese, her kesime dokunmanın gayreti içinde olduk.

Bugüne kadar başlayıp bıraktığımız projemiz olmadı. Hep ortak akılla çıkan projeler olduğu için

yapılan hizmetlerde de sonuç elde ettik. Neticede istişarelerle yapılan bir hizmetti. Bugün Bağcılar’a

baktığımız zaman yapılan araştırmalarda yaşam kalitesini yükselten ilçeler konumuna geldi” diye

konuştu.

Genç Osman, Bağcılar’da cami yaptırdı

Yazar Memiş ise Bağcılar’ın tarihine kazanımlarda bulunduran gelişmeleri şöyle anlattı: “Şimdiye

kadar birçok yerde araştırmalar yaptık ama Bağcılar’da ekstra bir ruh vardı. Bu ruh nereden

geliyordu? İlçeye ruh veren iki şeye ulaştık. Bağcılar’ın 143 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını gün yüzüne

çıkardık. Bu günkü Mahmutbey’in kuruluş günlerini gösteren bu fotoğrafı gördüğümüz zamanki keyfi

bir başka anda alamamıştık. Paha biçilemez bir şeydi bu. Bizi heyecanlandıran ikinci şeye ise Osmanlı

arşivlerindeki ferman gibi bir yazıda ulaştık. Onun tercümesini yaptık ve burada ilk defa Bağcılar

merkezin bir Müslümanların yerleşmesi olduğunu ve ibadetlerini yaptığı bir yeri olduğunu keşfettik.

401 yıl önce Bağcılar merkezde Padişah Genç Osman’ın (II. Osman) iktidardaki ikinci yılında 16

yaşında iken yayınladığı fermanlardan biri buraya kendi adıyla bir cami yapılmasını istediğine ulaştık.

Belgelerden de buraya cami yapıldığını anlıyoruz. Böylece şehir ruhunu ortaya çıkaran asıl şeyi

bulmuş olduk. Bağcılar’ı 401 yıl öncesine taşımış olduk.”

İğneyle kuyu kazdık

Yazar Kolay ise kitabın araştırma süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Araştırmaya Osmanlı arşiviyle

başladık ve bütün arşivleri taradık. 400 civarında alakalı literatür taraması yaptık. Konuyla ilgili tespit

ettiğimiz 800 civarında arşiv belgesini taradık ve tercüme ettik. Kaynak noktasında kadı sicillerinin

tamamına yakınına baktık. Ayrıca geçmiş dönemlere ait gazeteleri inceledik. İğneyle kuyu kazar gibi

uğraştık.”

Davetliler sergiyi gezdi

Yoğun ilgi gören programa; AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Eski Milletvekili Cahit

Can, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük, meclis

üyeleri, geçmiş yıllarda Bağcılar’a hizmet eden kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,

muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

Etkinlik sonunda davetliler, Bağcılar’ın geçmişi ve bugününü anlatan sergiyi gezdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)