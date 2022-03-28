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Bağcılar’ın robotları İTÜ Robot Olimpiyatları’nda birinci oldu

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nin tasarladığı robotlar, Türkiye’nin en köklü robot olimpiyatı olan İTÜ Robot Olimpiyatları’nda şampiyon oldu. Enderunlu çocukların İnşaat kategorisinde yarışan Roboenderun1 isimli robotu birinciliği, Roboenderun3 isimli robot ise üçüncülüğü elde etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 09:22
Bağcılar’ın robotları İTÜ Robot Olimpiyatları’nda birinci oldu
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İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından 24-25-26 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye’nin en köklü robot olimpiyatı olan İTÜ Robot Olimpiyatlarının (İTÜRO) bu sene on dördüncüsü düzenlendi. İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen dev etkinliğe Bağcılar Belediyesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler de katıldı. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi Robotik Kulübü’nden Mehmet Fırat, Muhammed Burak Özcan ve Efe Tolga Keskin’in tasarladığı Roboenderun1, Roboenderun2 ile Roboenderun3 isimli robotlar “İnşaat” kategorisinde rakipleriyle yarıştı.

İleride büyük projelere imza atacaklar

Robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren ve teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulayan yarışmada Bağcılar’ı temsil eden robotlar büyük başarı sağladı. Roboenderun1 isimli robot birinci olarak şampiyon olurken Roboenderun3 isimli robot ise üçüncülüğü kazandı.

Başarılı olan öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimizin bu alandaki çalışmalarına önem veriyoruz. Üniversiteler düzeyinde gerçekleşen en büyük robot organizasyonu olan İTÜRO’da elde ettiğimiz başarı bizi çok mutlu etti. Bu çocuklarımızın ileride büyük projelere imza atacaklarını ve kendilerini geliştirip milletine faydalı bireyler haline geleceklerine inanıyorum” dedi.

Son Güncelleme: 28.03.2022 09:26
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