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Bağcılar’dan Milas’a yardım eli

Bağcılar Belediyesi tarafından Muğla’daki yangın bölgesine içinde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunan yardım kolileri gönderildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “5 araç ve 16 personelle Manavgat’ta söndürme çalışmalarına destek veriyoruz. Milas’a da eksiklerin giderilmesi için destekte bulunduk. Vakit birlik olma vakti.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 10:35
Bağcılar’dan Milas’a yardım eli
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Türkiye’nin birçok bölgesinde orman yangınları devam ederken bir taraftan da mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanması için süratle bölgelere yardımlar gidiyor. Yangınları söndürmek için 16 personel ve 5 su tankeriyle görev yapan Bağcılar Belediyesi bölgeye yardım desteği de veriyor. Bu amaçla Milas yangın bölgesine, içinde temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, içme suyu ve gıdadan oluşan koliler hazırlandı.

Birbirimize sahip çıkma zamanı

Yangın sebebiyle oluşan yaraların sarılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şimdi birbirimize sahip çıkma zamanı. Eksik ve aksaklıkların giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimizin gönül birliğiyle bu sıkıntıları en kısa zamanda aşacağız” dedi.

 Kolilerin yüklendiği araçlar, Milas’taki yangın bölgesine doğru yola çıktı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

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