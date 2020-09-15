banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Gözünü Aç TÜRKİYEM"
Son Dakika
"Gözünü Aç TÜRKİYEM"
Koinbox: Bitcoin Madenciliği Nedir?
Son Dakika
Koinbox: Bitcoin Madenciliği Nedir?
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlanıyor
Son Dakika
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim...
Astrolojinin En Sadık Erkek ve Kadın Burçları
Son Dakika
Astrolojinin En Sadık Erkek ve...

Bağcılar’da zararlı tırtıllar ilaçlanıyor

Bağcılar Belediyesi, güllere ve dut ağaçlarına dadanarak kemiren ve zarar veren tırtıllara karşı alarma geçti. Bu kapsamda ilçede bulunan park, nostalji bahçesi ve benzeri yeşil alanlardaki gül ve dut ağaçlar ekipler tarafından ilaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2020 Salı 11:16
Bağcılar’da zararlı tırtıllar ilaçlanıyor
banner171

Bağcılar’da son günlerde nereden geldikleri belli olmayan tırtıllar, ilçede bulunan gül ve dut ağaçlarına zarar vermeye başladı. Ağaçların dallarını kaplayan ve zehirli olduğu düşünülen tırtılların yediği görüldü. Bağcılar Belediyesi de genellikle bu mevsimde görülen tırtıllara karşı sayıları artmadan önce yoğun bir çalışma başlattı.

Halk sağlığına uygun ilaç kullanılıyor

Bu amaçla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, nostalji bahçeleri, yeşil alanlar, caddeler ve sokaklarda ilaçlama gerçekleştiriyor. Çalışmalarda halk sağlığına uygun olan ve arı, kuş, böcek popülasyonunu etkilemeyecek ilaçlar kullanılıyor. Tırtıllar, ilaçlama sonrası ağaç dallarından teker teker düşerek etkisiz hale geliyor.

Şu anda bir sorun görünmüyor

Yeşil bölgelerde yaşanabilecek tüm sıkıntılara karşı önceden önlem aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her yıl bu dönemlerde tırtıllar ilçemizde görülmeye başlıyor. Ekiplerimiz de tırtıllar çevreye yayılmadan programlı şekilde ilaçlamalarını yapıyor. Şu anda bir sorun görünmüyor” dedi.

Ekiplerin ilaçlama faaliyeti gün boyu devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Paniğini Maskele” projesinin prototipi oluşturuldu
“Paniğini Maskele” projesinin prototipi oluşturuldu
Bağcılar Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı kabul edildi
Bağcılar Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı kabul edildi
Bağcılar’da Pazar yerleri denetlendi
Bağcılar’da Pazar yerleri denetlendi
Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, 750 genci hayallerine kavuşturdu
Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, 750 genci hayallerine kavuşturdu
İşitme Engelli sporcu Yıldız,Türkiye üçüncüsü oldu
İşitme Engelli sporcu Yıldız,Türkiye üçüncüsü oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169