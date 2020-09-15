Bağcılar’da zararlı tırtıllar ilaçlanıyor

Bağcılar’da son günlerde nereden geldikleri belli olmayan tırtıllar, ilçede bulunan gül ve dut ağaçlarına zarar vermeye başladı. Ağaçların dallarını kaplayan ve zehirli olduğu düşünülen tırtılların yediği görüldü. Bağcılar Belediyesi de genellikle bu mevsimde görülen tırtıllara karşı sayıları artmadan önce yoğun bir çalışma başlattı.

Halk sağlığına uygun ilaç kullanılıyor

Bu amaçla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, nostalji bahçeleri, yeşil alanlar, caddeler ve sokaklarda ilaçlama gerçekleştiriyor. Çalışmalarda halk sağlığına uygun olan ve arı, kuş, böcek popülasyonunu etkilemeyecek ilaçlar kullanılıyor. Tırtıllar, ilaçlama sonrası ağaç dallarından teker teker düşerek etkisiz hale geliyor.

Şu anda bir sorun görünmüyor

Yeşil bölgelerde yaşanabilecek tüm sıkıntılara karşı önceden önlem aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her yıl bu dönemlerde tırtıllar ilçemizde görülmeye başlıyor. Ekiplerimiz de tırtıllar çevreye yayılmadan programlı şekilde ilaçlamalarını yapıyor. Şu anda bir sorun görünmüyor” dedi.

Ekiplerin ilaçlama faaliyeti gün boyu devam ediyor.