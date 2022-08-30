Bağcılarda Zafer Bayramı’nın 100. Yılına Yakışır Kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bağcılar Belediyesi ve Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği anlamlı bir organizasyona imza attı. Bu amaçla Güneşli Meydanı’nda toplanan ilçe sakinleri, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri mehter takımının eşliğinde yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlere esnaf ve evlerinden izleyen vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum

Coşkulu kalabalık, Menderes Caddesi’ndeki dernek binasının önüne kadar yürüdü. Buradaki açık alanda yapılan programda davetlilere hitap eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bizi bu akşam bir araya getiren unsur 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ağustos ayı, vatandaşlarımızın hepsinin özel ayı olarak ifade edilebilir. 1071 Malazgirt Zaferi, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi, 1538 Preveze Deniz Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi bu ayda gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 26 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde 30 Ağustos’ta zafere ulaştık. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve zafere emeği hecen herkese Bağcılar halkımız adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Davetliler doyasıya eğlendi

Daha sonra sahneye çıkan Vardar’ın Üstünde folklor ekibinin gösterisi büyük ilgi gördü. Alanı dolduran Balkan Türkleri, müziğin ritmine ayak uydurup doyasıya oynadılar. İlerleyen saatlerde ise Faruk Yılmaz, Rumeli türküleriyle geceye renk katarken DjCeki ve Dj Ahmet Karadağlı eğlenceli dakikalar yaşattı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA