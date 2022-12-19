Bağcılar’da Yönetim Sahaya İndi

Bağcılar Belediyesi, halkla iç içe olmak ve gönüllere dokunmak amacıyla “Yönetim Sahada” etkinliğini hayata geçirdi. Bu çerçevede Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri sabah saat 06.00’da sahaya indi. 4 ayrı mahalleye dağılan yönetim ekibi dükkanını yeni açan esnafı selamlayıp hayırlı işler diledi. İşe giden vatandaşlarla da sohbet eden Özdemir ve ekibi onların sorun ve taleplerini dinledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gezi sırasında notlar alındı

Mahallenin sokaklarını dolaşan Özdemir ve mesai arkadaşları, kaldırımlardan tabelalara kadar gördüğü eksiklikleri not aldı. Gezi boyunca tutulan notlar, en kısa sürede çözülmesi için ilgili müdürlüğe iletildi. Özdemir, önümüzdeki dönem hizmete açılması beklenen E-Spor Merkezi, 7’den 70’e Yaşam Merkezi ve Şehir Kütüphanesi’nin inşaat alanına uğrayıp çalışmaları yerinde gördü.

Onların içinde olmak bize güç veriyor

Daha yaşanılabilir bir Bağcılar için mücadele ettiklerini söyleyen Özdemir, “İlçemizi biz Bağcılarlıhemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Onların içinde olmak bize güç veriyor. Birlikte sorunlarımızı ve geleceğe ilişkin ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Fikir alışverişi sonucunda en iyisine karar verip uyguluyoruz. Saha çalışmamız çok güzel ve verimli oldu” dedi. Vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen Özdemir ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Her Cuma sabahı gerçekleşen Yönetim Sahada etkinliği, 22 mahallede tamamlanana kadar 6 hafta boyunca devam edecek.