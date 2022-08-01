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Bağcılar’da Yıldızlar Altında Sinema Keyfi

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinliklerinde ilçe sakinleri hem renkli aktivitelerle eğleniyor hem de ailece yıldızların altında açık hava sinemasının keyfini yaşıyor. Vatandaşlar, ikram edilen patlamış mısır ve gazozla tam bir İstanbul nostaljisi yaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:01
Bağcılar’da Yıldızlar Altında Sinema Keyfi
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Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinleri için Yaz Etkinlikleri projesini hayata geçirdi. Her gün bir mahallede belirlenen okulun bahçesinde etkinlik alanı oluşturuluyor. Saat 16.00’da başlayan programda çocuklar şişme oyun gruplarında arkadaşlarıyla oynayarak doyasıya eğleniyor. İlerleyen saatlerde ise Bilgi Evleri Müzik öğretmenleri, sevilen şarkıları seslendirdiği bir konser veriyor. Müziğin ritmine ayak uyduran davetliler hep bir ağızdan şarkılara eşlik ediyor.

Patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film keyfi

Akşam karanlığı çöktüğünde ise yıldızların altında açık hava sinema keyfi yaşanıyor. Katılımcılar, belediyenin ikramı olan patlamış mısır ve gazozla film izlemenin tadını çıkarıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de her gün etkinlik alanını ziyaret edip vatandaşlarla zaman geçiriyor. Çocuklarla oyunlar oynayan Özdemir, anne ve babalarla da sohbetler ediyor.

Tam bir İstanbul nostaljisi

Sıcak yaz akşamlarını en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Özdemir, “İlçemizde tam bir İstanbul nostaljisi yaşıyoruz. Bir yanda gülen çocuklar diğer yanda onları mutlu gözlerle izleyen aileleri. Hep birlikte güzellikleri paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Programımızın yoğun ilgi görmesi bizi çok memnun etti” dedi.

18 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Yaz Etkinlikleri, 22 mahallede düzenlenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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