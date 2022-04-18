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Bağcılar’da unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşandı

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinliklerine katılan müzisyen Ömer Karaoğlu, seslendirdiği ilahi ve şarkılarla konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı. Karaoğlu, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarda da Ramazan ayının önemine vurgu yapan mesajlar verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:00
Bağcılar’da unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşandı
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Bağcılar Belediyesi’nin 27. Yıl Ramazan etkinlikleri hafta için söyleşi programları hafta sonu ise birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle devam ediyor. Bu haftanın konuk sanatçısı ise yaptığı bestelerle ve seslendirdiği ezgilerle müzik severlerin kalbine dokunan Ömer Karaoğlu oldu.

Ramazan’ın bereketiyle bir araya geldik

Başkanlık Konferans Salonu’nda sahneye çıkan Karaoğlu, Arzuhal isimli şarkısıyla başladığı konserde aralarında bu ay için bestelediği Ramazan ilahisinin de yer aldığı sevilen eserlerini söyledi. Aralarda Ramazan ayına yönelik düşüncelerini dile getiren Karaoğlu, “Son iki yıldır salgın hastalık sebebiyle biraz uzak düştük. Birbirimize hasret kaldık. Hamdolsun Ramazan’ın bereketiyle bir araya geldik. Her buluşmanın yüreklerimizi tazelemeye vesile olduğunu düşünüyoruz. Öyle inanıyoruz” dedi. Ramazan’ın Kuran ayı olduğunu da belirten sanatçı, “Kuran’ı sadece okumak ve anlamak çabası içine girmek değil onun diriltici haberlerini başkasına ulaştırmak için bir imkân ayıdır Ramazan. Rabbim kıymetini bilmeyi ve hakkıyla değerlendirmeyi nasip eylesin” diye ekledi.

Gerek salonda gerekse online ortamda yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşadı. Bazı davetliler de bazı eserlerde sanatçıya eşlik etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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