Bağcılar’da Trabzon Günleri Başladı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçen hafta Kastamonu’yla başlayan “Memleket Günleri” Trabzon ile devam ediyor. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi binasında gerçekleşen etkinliğin açılışını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz veBağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Etem Coşkun yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Trabzon, Eren Bülbüller yetiştirmiştir

Memleket günlerinin aynı memleketli insanların bir araya gelmelerine ve bir sonraki nesli tanımalarına vesile olduğunu söyleyen Özdemir, “Trabzonlu hemşehrilerimizin önderliğinde bir aradayız. Trabzon, bizim hem Karadeniz’imizin hem de Türkiye’mizin devletine, milletine bağlılığıyla her zaman memleketimizin önde gelen şehirlerinden biri. Vatan, millet sevdası noktasında yola çıkıldığında bayraktarlık yapan bir memleket. Fazlasıyla devlet adamı yetiştirmiştir. En önemlisi de Eren Bülbüller yetiştirmiştir” dedi.

13 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek

Açılışın ardından davetliler, sergi alanının ve stantları gezdi. Katılımcılar kemençe eşliğinde horon tepti. Renkli görüntülere sahne olan programda Trabzon mutfağının yemeklerinin de tadına bakıldı.

Memleket Günleri, 13 Kasım Pazar günü Hamsi Şöleni’yle son bulacak.