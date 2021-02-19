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Bağcılar’da Tekstil Atölyesi İçin 40 Kişilik İstihdam

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, ilçede hizmet veren bir tekstil atölyesinin talebi üzerine 40 kişinin istihdam edilmesi için aracılık etti. Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren ile iş arayanlar arasında görüşme gerçekleşti. Mülakatı geçenler tecrübeli oldukları branşlarda çalışmaya başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2021 Cuma 09:35
Bağcılar’da Tekstil Atölyesi İçin 40 Kişilik İstihdam
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, bir istihdam organizasyonuna daha sahne oldu. 15 Temmuz Mahallesi’nde faaliyette olan Güneş Tekstil’in talebi doğrultusunda Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, kayıtlı üyelerden istenilen profile uygun olanlara mesaj attı. 18-45 yaş arasındaki 825 kişiye davette bulunuldu.

Hem yazılı hem sözlü mülakat

Şirket yöneticileriyle iş arayanların buluştuğu görüşmeye gelenlerin çoğunluğunun kadın olduğu görüldü. İşyerinin sunduğu çalışma şartları hakkında genel bilgi verilen katılımcılarla daha sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. Hem yazılı hem sözlü mülakatın ardından aranılan özelliklere uyan kişiler, ütücü, kalite kontrolcü, paketleme elemanı olarak işe başlayacak.

Özel sektörden gelen talepleri değerlendiriyoruz

İşsizliğe karşı özel sektörle her ay istihdam programları yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Herhangi bir sebeple işsiz kalan yada iş arayan vatandaşlarımız evlerine ekmek götürsün istiyoruz. Belediye olarak özel sektörden bize gelen talepleri değerlendiriyor ve hemşehrilerimize sunuyoruz.” dedi.

Görüşmeler sonucunda tekstil atölyesine 40 eleman alınacak.

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