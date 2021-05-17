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Bağcılar’da tam kapanma döneminde 153 bin denetim

​​​​​​​Bağcılar’da 17 günlük tam kapanma döneminde Bağcılar Belediyesi zabıtalarının da yer aldığı denetim ekibi, 7/24 esasıyla görev yaptı. Semt pazarlarından işletmelere kadar her yerde uygulamanın yapıldığı bu süreçte yaklaşık 153 bin denetim gerçekleştirildi. Bağcılar bu sayıyla denetim bakımından İstanbul’da ilçeler arasında birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:18
Bağcılar’da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
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Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi başlamış oldu. Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumlarından oluşturulan denetim ekibi tam kapanma döneminde faaliyetlerine 7/24 esaslı çalışma düzeniyle devam etti.

Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri, sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirdi. Bunun yanında sokağa çıkan kişiler, işyerleri, toplu taşıma araçları, semt pazarları, kamu kurumları, spor merkezleri, düğün, nişan gibi toplumsal etkinlik alanlarına kadar ilçedeki her yer kontrol edildi. 89 bin 803’ü kişi, 22 bin 45’i küçük esnaf, 15 bin 218’i lokanta, restoran gibi işyeri, 992’si fırın, 290’ı cami ve 41’i pazar yeri olmak üzere 152 bin 646 denetleme yapıldı.

Gece gündüz demeden çalıştık

Normal hayata dönebilmek için mücadele ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kapanma döneminde kamu kurumlarından görevli arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştılar. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler ve uyarılar yapıldı. Hemşehrilerimizin de gayretleriyle sayılarda düşme olduğunu görüyoruz. İnşallah kısa sürede bu beladan kurtulacağız” dedi.

Bağcılar, 152 bin 646’lık denetim sayısıyla İstanbul’da ilçeler arasında birinci oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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