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Bağcılar’da taksicilere iftariyelik ikramı

Bağcılar Belediyesi iftar vakti taksimetrelerini güncellemek için kuyrukta bekleyen taksi sürücülerine iftariyelik ikramında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 09:54
Bağcılar’da taksicilere iftariyelik ikramı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) önceki gün açıkladığı yüzde 40 zam kararının ardından İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taksiciler de yeni tarifelerini güncellemek için Bağcılar’da bulunan servise akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler gün boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin güncelleme işlemleri iftar saatine kadar sürdü.

Dolmuş ve İETT şoförleri de unutulmadı

Bağcılar Belediyesi de işlemlerini yapmak için saatlerce bekleyen ve iftara gidemeyenler için harekete geçti. Servis önüne giden belediye aracından Zabıta Müdürlüğü ekipleri taksicilere yiyecek ve içecekten oluşan iftarlıkları ikram etti. Bu ikram karşısında çok memnun kaldıklarını söyleyen taksiciler, kendilerini düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ilçenin farklı noktalarında yolda seyir halindeki dolmuş ve İETT otobüsü şoförlerine de iftarlık verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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