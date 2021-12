Bağcılar’da sokak hayvanları güvende

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda

yaptığı konuşmada; sokaklarda bulunan başıboş hayvanların yerinin barınaklar olduğunu söyleyen

Erdoğan, "Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gönül

kazanabilirsiniz." demişti. İstanbul’un en büyük barınaklarından biri olan Bağcılar Belediyesi Barınma

ve Müşahede Merkezi, Erdoğan’ın sözlerine uygun şekilde14 yıldır sokak hayvanlarının bütün

ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor

Sokak hayvanlarının toplanması işi Bağcılar Belediyesi’ne gelen ihbarla gerçekleştiriyor. Sağlık İşleri

Müdürlüğü ekipleri, ihbar doğrultusunda belirtilen adresteki hayvanları Hayvan Nakil aracıyla güvenli

şekilde Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’ne götürüyor. Barınakta veteriner

hekimler tarafından geniş çaplı bir kontrolden geçiriliyor. Röntgen çekimi yapılan hayvanlara sağlık

durumlarına göre pansuman veya cerrahi operasyonlar uygulanabiliyor. Muayeneleri tamamlanan

can dostlar, kendilerine ayrılan bölümde bakıma alınıyor. Beslenmesi, aşıları, çip takımı ve

kısırlaştırılması sağlanan hayvanlar son olarak sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuluyor.

Sahiplendirilen hayvanların durumu Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi)

üzerinden takip ediliyor.

Rahatları için her türlü imkanı sunuyoruz

Her gün bu işlemleri yürüten ekipler, bugün gelen bir ihbar üzerine Fındık Bahçesi’ne gitti. Burada biri

yaralı olmak üzere başıboş dolaşan 3 köpeğe yardım eli uzatıldı. Tedavileri yapılan köpekler barınakta

koruma altına alındı. Şu anda Hayvan Müşahede Merkezi’nde 180 kedi ve 65 köpeğe hizmet veriliyor.

Sokak hayvanları için büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman

Çağırıcı, “İlçemizde can dostlarımızın rahatı için her türlü imkanı sunuyoruz. Mesai arkadaşlarımız

hafta sonu ve tatil dinlemeden onlar için görev başında. Bağcılar’da sokak hayvanları güven içinde”

dedi.

Öte yandan barınak dışında sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki besleme noktalarına mama

dağıtımları da yapılıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)