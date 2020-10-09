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Bağcılar’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” Denetimi

Aralarında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da bulunduğu Kovid-19 denetim ekibi, ilçe esnafını denetledi. Denetmenler, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan hijyen, maske, sosyal mesafe ve ateş ölçümü kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2020 Cuma 09:27
Bağcılar’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” Denetimi
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İçişleri Bakanlığı’nın "Kovid-19 Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla başlatılan denetimler her hafta düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Göztepe Meydanı’ndaki uygulamaya İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da iştirak etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esnafı tek tek dolaşan denetmenler, özellikle restoranlara ağırlık verdi. Ateş ölçümü, sosyal mesafe, maske ve hijyenden oluşan 4 temel prensibe dikkat edildi. Kurallara uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler hem uyardı hem de bilgilendirmede bulundu.

Mücadelemizi sürdürüyoruz

Denetimlerin kesintisiz devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşan virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya devam ederse, salgınla mücadelede başarıya hızlı bir şekilde ulaşırız” dedi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlere destek verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.10.2020 09:37
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