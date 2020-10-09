Bağcılar’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” Denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın "Kovid-19 Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla başlatılan denetimler her hafta düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Göztepe Meydanı’ndaki uygulamaya İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da iştirak etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esnafı tek tek dolaşan denetmenler, özellikle restoranlara ağırlık verdi. Ateş ölçümü, sosyal mesafe, maske ve hijyenden oluşan 4 temel prensibe dikkat edildi. Kurallara uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler hem uyardı hem de bilgilendirmede bulundu.

Mücadelemizi sürdürüyoruz

Denetimlerin kesintisiz devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşan virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya devam ederse, salgınla mücadelede başarıya hızlı bir şekilde ulaşırız” dedi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlere destek verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)