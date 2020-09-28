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Bağcılar’da Ruh Sağlığı Savaşçılarına Afet Eğitimi Verildi

Uzman psikolog Yeter Kutlu, Bağcılar’daki kamu kurumu personellerinden oluşturulan ‘Sosyal Destek Hizmet Grubu’na deprem başta olmak üzere afet durumlarında görev alacakları iyileştirme faaliyetlerine ilişkin eğitim verdi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Eylül 2020 Pazartesi 15:12
Bağcılar’da Ruh Sağlığı Savaşçılarına Afet Eğitimi Verildi
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Aralarında öğretmen ve psikolog bulunan ‘Ruh sağlığı savaşçıları’na seslenen Kutlu, “Karşınızdaki en büyük duygu öfke olacak. Bunun şahsınızla alakası yok. Afetzedeler, karşısında sizi gördüğü için yaşanan aksaklık ve gecikmelerden sizi sorumlu tutuyor. Dikkat edin” uyarısında bulundu.

Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklaşa bir çalışmaya imza attı. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitim” isimli panelde ilçedeki kamu kurumu personellerinden oluşturulan “Sosyal Destek Hizmet Grubu” üyeleri bir araya geldi.

Toplumun normale dönmesine yardımcı olur

Uzman psikolog Yeter Kutlu, aralarında öğretmen ile psikologların yer aldığı Sosyal Destek Hizmet Grubu’na deprem ve benzeri afet sonrası iyileştirme faaliyetlerinde yapacakları hakkında sunum yaptı. Türkiye’de afet yönetimi, travma, psikolojik ilk yardım, psikososyal müdahale araçları, yöntemleri, uzaktan psikososyal destek başlıkları altında detaylı bilgiler veren Kutlu, “Psikososyal destek, iyileştirme sürecinde kişileri rahatlatmak, yönlendirmek, olumsuzluklarla başa çıkma yöntemlerini öğretmekle toplumun kendi normaline dönmesine yardımcı olur. Böylelikle bireylerin değişen koşullar sonucu artan gerilimlerinin azaltılmasında ve sosyal huzurun sağlanmasına da katkıda bulunur” dedi.

Öfkeye dikkat edin

“Ruh sağlığı savaşçıları” olarak adlandırdığı katılımcılara seslenen Kutlu, “Ruh sağlığı alanında hizmet veren destek çözüm ortaklarından biri de sizlersiniz. Acının olduğu her yerde siz de olacaksınız. Çok farklı koşullarda çalışacaksanız. Nefret, yetersizlik, üzüntü, mutsuzluk, öfke, pişmanlık gibi birçok duyguyla karşılaşacaksınız. Karşınızdaki en büyük duygu öfke olacak. Bunun şahsınızla alakası yok. Afetzedeler, karşısında sizi gördüğü için yaşanan aksaklık ve gecikmelerden sizi sorumlu tutuyor. Dikkat edin” uyarısında bulundu.

Kutlu, sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen eğitimin sonunda davetlilerin yönelttiği soruları da cevapladı.

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