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Bağcılar’da parklar yenilendi

Bağcılar Belediyesi ilçedeki en çok yoğunluk yaşanan 8 parktaki oyun gruplarını yenileyerek buraları daha renkli ve keyifli ortamlara dönüştürdü. Parklara kurulan temalı oyun grupları, eğlencenin yanında çocukların hayal dünyalarını ve motor becerilerini geliştiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2021 Pazartesi 09:07
Bağcılar’da parklar yenilendi
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“Önceliğimiz çocuklarımız” düşüncesiyle bugüne kadar çok sayıda projeye imza atan Bağcılar Belediyesi, çocukların daha eğlenirken becerilerini de geliştirmeleri amacıyla parklardaki oyun gruplarında revizyona gitti. Bu amaçla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede yoğunluğun en çok yaşandığı 8 parkta bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Öncelikle eskiyen, deforme olan, kırılan ve ilk günkü güvenliğini kaybeden oyun gruplarını belirlendi. Bakım ve tadilat çalışmalarıyla işe başlayan ekipler, zeminlerdeki kauçukları da değiştirdi. Ardından eksi oyun grupları kaldırılarak yerine temalı oyun grupları yerleştirildi. Bazı parklardaki oyun ve yeşil alan miktarı da artırıldı. Böylece yeni oyun gruplarıyla parklar, daha güvenli, renkli ve konforlu bir hale geldi.

Oyun grupları büyüklerin de ilgisini çekiyor

Çalışmalar neticesinde Mevlana Parkı, 280 metrekareden 370 metrekareye çıkarılırken alana kurulan yeni nesil ahşap gemi temalı oyun grubu çok beğenildi. 145 metrekareden 178 metrekareye çıkarılan Kestane Bahçesi Parkı’na yerleştirilen yeni nesil yüksek kule ahşap kuş yuvası temalı oyun grubu ile halatlı ahşap salıncak büyüklerin de ilgisini çekiyor. Alanı 103 metrekareden 215 metrekareye çıkarılan Plevne Parkı’na da klasik oyunların yanında ahşap tırmanma temalı ahşap kombine salıncak kuruldu. Bunun yanında Koca Yusuf Parkı, Tabya Meydan Parkı, Kayıkçıoğlu Parkı, Mehmet Bulur Parkı ve Nafiz Hafize Hançer Parkı da baştan aşağı yenilendi.

Hayal dünyalarını ve motor becerilerini geliştiriyorlar

Çocukların en değerli varlıklarımız olduğumuz olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız mutlu, neşeli olmaları için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Son olarak da hem yararlı hem keyifli zaman geçirsin diye parklarımızı yeniliyoruz. Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ediyoruz. Çevre duvarlarımızı yeniden düzenleyerek, ailelerimiz ve çocuklarımız için güvenli parklar oluşturuyoruz. Temalı çocuk parkı modellerimiz kent estetiğine katkıda bulunmanın yanı sıra, çocukların hayal dünyasını ve motor becerilerini de geliştiriyor. Çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan aileler için de kamelya, oturma alanları ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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