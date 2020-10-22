banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Roma ve Bizans Dönemi ‘Mozaik Hazinesi’ Gün Yüzüne Çıkıyor
Roma ve Bizans Dönemi ‘Mozaik...
Adnan Oktar'ın Arkadaşları Fosillerin Gerçek Değerleri Hakkında Ne Söyledi ?
Son Dakika
Adnan Oktar'ın Arkadaşları Fosillerin Gerçek...
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür Olabilseydik…
Son Dakika
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür...
İmamoğlu'ndan Maraton Toplantısında Olimpiyat Yorumu: “Yapılacak Çok İşimiz Var”
İmamoğlu'ndan Maraton Toplantısında Olimpiyat Yorumu:...

Bağcılar’da Online “İkna Teknikleri” Semineri

Bağcılar Belediyesi sivil toplum inisiyatifi olan Gönül Bağı’nca online olarak düzenlenen seminer de gençlere eğitmen Sinan Öztürk tarafından “İkna Teknikleri” eğitimi verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2020 Perşembe 11:13
Bağcılar’da Online “İkna Teknikleri” Semineri
banner171

İkna sayesinde zam görüşmesinden evlilik teklifine kadar her girişimde “Evet” cevabı alınabileceğini belirten Öztürk, “İkna çok tehlikeli bir silah. Bu silahla gezerseniz bütün işlerinizi rahatlıkla çözersiniz” dedi.

“Gönüllü ol öncü ol” sloganıyla 2015 yılında Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gönül Bağı Projesi, pandemi döneminde etkinliklerine internet üzerinden devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesapları üzerinden online gerçekleşen “İkna Teknikleri” seminerinde eğitmen Sinan Öztürk, gençlerle bir araya geldi.

Amiral gemimiz ikna etmek

İknanın tanımını yaparak programa başlayan Öztürk, sırayla “İkna Süreçleri”, “İkna Sebepleri”, “İkna Bileşenleri”, “Profesyonelce İkna Metodları” başlıkları altında sunumlar yaptı. Toplumsal etkileme biçimi olan iknanın bir eğitim dalı olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Dünyada kişisel eğitim dediğimiz yüzlerce binlerce eğitim dalı var. Bu eğitimlerin hizmet ettiği amaç aslında insanları ikna etmeye hücresel destek sağlamak. Yani bütün eğitimlerin amacı vatandaşa evet dedirtmek. Amiral gemimiz ikna etmek” dedi.

Hayatta böyle savaşlar var

Öztürk, iknanın önemini verdiği renkli örneklerle şöyle anlattı: “Ben şarkıcıyım, yazılımcıyım, memurum ikna etmekle işim olmaz diyenler olacaktır. Ama mutlaka bir yerde birilerini ikna etmek zorunda kalacaksınız. Patronunuzla maaş pazarlığı yaparken onu ikna etmeniz gerekecek. Evlilik teklifinde Evet sözünü duymak istiyorsanız partnerinizi ikna etmelisiniz. Eşiniz pahalı bir ürün alacağı zaman almaması için onu da ikna etmeniz lazım. Hayatta böyle savaşlar var. İkna çok tehlikeli bir silah. Bu silahla gezerseniz bütün işlerinizi rahatlıkla çözersiniz.”

Keyifli geçen seminerde Öztürk, kendisine yöneltilen özel soruları da cevaplandırdı.

Son Güncelleme: 22.10.2020 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim
Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim
Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı
Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek
Bağcılar’daki Okulların Su Depoları Temizlendi
Bağcılar’daki Okulların Su Depoları Temizlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169