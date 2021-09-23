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Bağcılar’da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı açıldı

Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 30. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından taekwondo sporunda dünyaca meşhur Türkiye Kazaklarından merhum Mustafa Öztürk’ün adını taşıyan park açıldı. Babasının ismi bir parka verildiği için gözyaşlarını tutamayan kızı Neslihan Öztürk Keklik, “Baba çocukları çok severdin artık çocuklarla dolu bir parkın oldu” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 17:46
Bağcılar’da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı açıldı
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Bağcılar Belediyesi ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda ülkemizde ve
Kazakistan’da taekwondo sporunun sevilmesinde emeği olan merhum taekwondocu Mustafa
Öztürk’ün adına Bağcılar Belediyesi tarafından inşa edilen parkın açılışı yapıldı. Mustafa Öztürk Türk
Kazak Kardeşlik Parkı’nın açılışına Kazakistan, Avrupa ve Türkiye’nin farklı yerlerinden çok sayıda
Kazak katıldı.
Gönül elçisi işlevi görüyordu
İki ülkenin marşıyla başlayan programda konuşan eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan
Yardımcısı Zautbek Turisbekov, “Kazaklarda bir deyim var. ‘Bir yiğit için bir marifet az olur’
Mustafa’nın spor haricinde birçok marifeti vardı. Türkiye’nin ve Kazakistan’ın ismini dünyaya duyuran
çok sayıda talebesi var” dedi. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ise “Hem
Kazakistan hem Türkiye için önemli bir kişilikti. İki ülke arasında adeta bir gönül elçisi ve gönül
köprüsü işlevi görüyordu” dedi.
Taekwondoyu sevdirdi
Hepimizin aynı kaynaktan geldiğine vurgu yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da “Mustafa
Öztürk Kazakistan’a geri dönmesiyle buradaki dostluğu kardeşliği de kendi topraklarına taşıdı” diye
konuştu. Bağcılar ilçe olduğu günden beri bu tür etkinliklerin sürdürüldüğünü ifade eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Belki yıllar, tarih bizleri coğrafya olarak uzun
süre ayrı bıraktı ve birbirimizin konuşmalarını anlayamaz duruma geldik ama o gönül ve inanç
birlikteliği bizim kısa sürede o mesafeyi kapatmamıza vesile oldu. Bugün de önemli bir etkinlikte bir
aradayız. Hem burada hem Kazakistan’da taekwondoyu sevdiren ve marşlarımızı uluslararası
arenalarda defalarca okutan Mustafa kardeşimiz adına böyle bir park ve anıtın inşası bizi memnun
ediyor.”
Her zaman hatırlanacaksın
Öztürk’ün kızı Neslihan Öztürk Keklik’in gözyaşları içinde söylediği sözler herkesi duygulandırdı.
Babasının adına park yapıldığını öğrendi zaman çok mutlu olduğunu dile getiren Keklik, “Umarım
buraya oynamaya gelen çocuklara ilham kaynağı olur. Bu parkın zaten güçlü olan Türk Kazak
kardeşliğini daha da güçlendireceğinden hiç şüphem yok. Baba çocukları çok severdin artık çocuklarla
dolu bir parkın oldu. Bu parkla her zaman hatırlanacaksın” dedi.
Konser ve gösteri düzenlendi
Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kazak sanatçılar, yöresel ezgilerden oluşan mini bir
konser verdi. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na 3 kez giren uluslararası spor ustası ve dövüş sahne
dublörü Jamali Dihanulı ise yaptığı gösteriyle izleyenlere heyecan yaşattı.
Programın sonunda ise Mustafa Öztürk adına yapılan parkın ve anıtın açılışı yapıldı. Toplam 4 bin 771
metrekarelik bir alana sahip parkın içerisinde futbol sahası, çocuk oyun alanı, kafeterya, kamelya ve
altında 86 araçlık otopark bulunuyor.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı  (İTHA)

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