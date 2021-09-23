Bağcılar’da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı açıldı

Bağcılar Belediyesi ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin

bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda ülkemizde ve

Kazakistan’da taekwondo sporunun sevilmesinde emeği olan merhum taekwondocu Mustafa

Öztürk’ün adına Bağcılar Belediyesi tarafından inşa edilen parkın açılışı yapıldı. Mustafa Öztürk Türk

Kazak Kardeşlik Parkı’nın açılışına Kazakistan, Avrupa ve Türkiye’nin farklı yerlerinden çok sayıda

Kazak katıldı.

Gönül elçisi işlevi görüyordu

İki ülkenin marşıyla başlayan programda konuşan eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan

Yardımcısı Zautbek Turisbekov, “Kazaklarda bir deyim var. ‘Bir yiğit için bir marifet az olur’

Mustafa’nın spor haricinde birçok marifeti vardı. Türkiye’nin ve Kazakistan’ın ismini dünyaya duyuran

çok sayıda talebesi var” dedi. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ise “Hem

Kazakistan hem Türkiye için önemli bir kişilikti. İki ülke arasında adeta bir gönül elçisi ve gönül

köprüsü işlevi görüyordu” dedi.

Taekwondoyu sevdirdi

Hepimizin aynı kaynaktan geldiğine vurgu yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da “Mustafa

Öztürk Kazakistan’a geri dönmesiyle buradaki dostluğu kardeşliği de kendi topraklarına taşıdı” diye

konuştu. Bağcılar ilçe olduğu günden beri bu tür etkinliklerin sürdürüldüğünü ifade eden Bağcılar

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Belki yıllar, tarih bizleri coğrafya olarak uzun

süre ayrı bıraktı ve birbirimizin konuşmalarını anlayamaz duruma geldik ama o gönül ve inanç

birlikteliği bizim kısa sürede o mesafeyi kapatmamıza vesile oldu. Bugün de önemli bir etkinlikte bir

aradayız. Hem burada hem Kazakistan’da taekwondoyu sevdiren ve marşlarımızı uluslararası

arenalarda defalarca okutan Mustafa kardeşimiz adına böyle bir park ve anıtın inşası bizi memnun

ediyor.”

Her zaman hatırlanacaksın

Öztürk’ün kızı Neslihan Öztürk Keklik’in gözyaşları içinde söylediği sözler herkesi duygulandırdı.

Babasının adına park yapıldığını öğrendi zaman çok mutlu olduğunu dile getiren Keklik, “Umarım

buraya oynamaya gelen çocuklara ilham kaynağı olur. Bu parkın zaten güçlü olan Türk Kazak

kardeşliğini daha da güçlendireceğinden hiç şüphem yok. Baba çocukları çok severdin artık çocuklarla

dolu bir parkın oldu. Bu parkla her zaman hatırlanacaksın” dedi.

Konser ve gösteri düzenlendi

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kazak sanatçılar, yöresel ezgilerden oluşan mini bir

konser verdi. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na 3 kez giren uluslararası spor ustası ve dövüş sahne

dublörü Jamali Dihanulı ise yaptığı gösteriyle izleyenlere heyecan yaşattı.

Programın sonunda ise Mustafa Öztürk adına yapılan parkın ve anıtın açılışı yapıldı. Toplam 4 bin 771

metrekarelik bir alana sahip parkın içerisinde futbol sahası, çocuk oyun alanı, kafeterya, kamelya ve

altında 86 araçlık otopark bulunuyor.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)