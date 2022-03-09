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Bağcılar’da “Medeniyet Işığı Türk Kadınları” tanıtıldı

Bağcılar’da düzenlenen 17. Kadınlar Şurası’nda hem güncel hem de sosyal konular ele alındı. Adile Sultan’dan Halide Edip’e kadar medeniyete ışık tutan Türk kadınlarının da konuşulduğu programda Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Medeniyet Işığı Türk Kadınları” isimli kitabın lansmanı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 11:31
Bağcılar’da “Medeniyet Işığı Türk Kadınları” tanıtıldı
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Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından geleneksel hale getirilen Kadınlar Şurası’nın 17.’si Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda düzenlendi. Siyasetçisinden iş kadınına öğrencisinden ev hanımına kadar toplumun her kesiminden çok sayıda davetlinin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, dinimizin kadına verdiği değeri anlattı. Peygamber efendimiz döneminde kadın kavramının zirve yaptığını söyleyen Kıyıklık, “Hiçbir sosyolojik sistemde cennetin veya en güzel şeyin kadının elinden geçeceği anlatılmamış. Resulullah (S.A.V) Efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diye sünneti var. Bu olay bile incelendiği zaman kadına nasıl önem verilmesi gerektiğini anlatacak başka hiçbir cümle yoktur. Peygamberimiz çok büyük inkılap yapmıştır” dedi.

Ailenin temelini kadınların oluşturduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Ailenin temelini oluşturan kadınımızı tarihin her aşamasında önemli noktalarda görüyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda da her cephede farklı görevlerde yine kadınlarımızı gördük. Nene Hatun’ları, Şerife Bacı’ları ve Halide Edip’leri unutmak mümkün değil. Kadın kahramanlar denilince akla ilk gelenlerden biri de Şule Yüksel Şenler hanımefendidir. Son dönemin en iyi mücadelesini verenlerin başında geliyor” diye konuştu.

Uzman isimler sunum yaptılar

Protokol konuşmalarının ardından alanında uzman isimler, yaptıkları sunumlarıyla davetlileri bilgilendirdi. Şeyma Nur Aşkın’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Klinik Psikolog Kübra Kabakaş, “Pandeminin Kadınlar Üzerindeki Psikolojik Etkisi”, Bağcılar Müftülüğü’nde görevli Vaize Sümeyye Akpınar da “Sosyal Sorunlara Manevi Çözümler” ve Prof. Dr. Emine Dingeç ise “Medeniyete Işık Tutan Kadınlar” konusunda aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Kabac Hatun’dan Bezmialem Valide Sultan’a kadar tarih boyunca farklı coğrafyalarda farklı yüzyıllarda yaşamış Türk kadınlarının tanıtıldığı “Medeniyet Işığı Türk Kadınları” isimli kitabın lansmanı yapıldı. Kitap, Başkan Lokman Çağırıcı’nın girişimleri ile 17 akademisyen tarafından Doç. Dr. Arif Kolay ve Doç. Dr. Şefik Memiş’in editörlüğünde yazıldı

Şura programına AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Emine Ayşe Şakar, belediye meclis üyeleri, kamu kurumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.


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