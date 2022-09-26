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Bağcılar’da Kültür Sanat Sezonu Coşkulu Bir Törenle Açıldı

Bağcılar Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat sezonu, siyasetten iş dünyasına ve edebiyata kadar birçok tanınmış isimin katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Belediyelerimizin kültür ve sanat alanında yapacağı her şey aslında geleceğimize yapılmış bir yatırımdır” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 11:42
Bağcılar’da Kültür Sanat Sezonu Coşkulu Bir Törenle Açıldı
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Bağcılar Belediyesi, bir otelde düzenlediği programla 2022-2023 Kültür Sanat sezonuna merhaba dedi. Yoğun ilgi gören törene; siyasetçisinden edebiyatçısına müzisyeninden tiyatro oyuncusuna kadar çok sayıda kişi iştirak etti. Belediyecilikte kültür sanat faaliyetlerine bakılmadan hizmet etmenin imkanı kalmadığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Gençler, ne yaparım? Nasıl yaparım da gelecekle ilgili kendim başarılı olurum? sorusunu soruyor. Onlara hayatı kolay kılacak olan da kültür sanat faaliyetleri. Biz şehirlerin alt yapılarını iyi bir yere getirdikten sonra bizi biz yapan değerleri, kültürümüzü, sanatçılar ve sanatçı adaylarıyla yemede, içmede, mimaride veya modada hayatımıza dokunan bütün alanlarda yetiştirmek ve yenilikçi projeleriyle geleceğimizi onların üzerinden inşa etmek zorundayız. O halde topluma liderlik eden belediyelerimizin şehircilikfaaliyetlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanında yapacağı her şey aslında geleceğimize yapılmış bir yatırımdır. Bu anlamda belediye başkanımın şahsında bu işe emek veren tüm belediye başkanlarımızın yerel yönetim liderlerini alkışlıyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

Hep birlikte paylaşarak çoğalmak istiyoruz

Toplumların gelişmişlik düzeyinin ürettikleri eserler ve bu eserlerin estetik değerleriyle ölçüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Kültür sermayesini ne denli zengin tutarsak, üreteceğimiz her işin, her uğraşın, o denli estetik kazanacağının bilincindeyiz. Ne kadar bilirsek, o kadar üretebileceğimizin farkındayız. Bu yolda bizimle olmasını istediğimiz, bizlere destek vermesini beklediğimiz herkesi, her kuruluşu yanımızda görmek istiyoruz. Hep birlikte paylaşarak çoğalmak istiyoruz. Biz bu süreçte belediye olarak elimizden geleni yapıyor olacağız. Bir belediye başkanı olarak, Siz değerli katılımcıların her türlü fikrine, önerisine açık olduğumu belirtmek isterim. Heyecanla bu dönemi birlikte yaşamayı hayal ediyor, her gelen etkinliği iple çekiyoruz” diye konuştu. Özdemir, konuşmasının sonunda önümüzdeki sezonda gençlere öncelik verilen projeleri anlattı.

Müzik dinletisi ve film gösterimi yapıldı

Renkli görüntülere sahne olacak gecede; yönetmenliğini Çağrı Beşli, müziklerini ise Ali Tolga Demirtaş’ın yaptığı “Sizinle Güzel” isimli film gösterimi, santur sanatçısı Sedat Anar’ınmüzik dinletisi ve kum sanatı gösterisi sergilendi.

Programa ünlü isimler katıldı

Görkemli açılış etkinliğine; AK Parti eski milletvekili ve Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Gazeteci - Yazar Yusuf Kaplan’ın yanındatiyatro oyuncusu Yalçın Özden, müzisyen Resul Aydemir’in de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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