Bağcılar’da KDV denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranının
yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren
düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bağcılar Belediyesi de
bu indirimin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetlemek için ilk günden uygulamalara başladı.
Market fişleri incelendi
Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi
üzerindeki marketlere girdi. Market içinde dolaşan görevliler, raflardan sepetlerine doldurduğu
ürünleri kasaya götürdü. Ekipler, kasiyerin ürünleri okuttuktan sonra kendilerine verdiği fişte peynir,
zeytin, yumurta, çay, et, süt, pirinç, bakliyat ürünleri, protein ve yağ gibi besinlerde indirim yapıldığını
gördü.
Vatandaşın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz
Yeni düzenlemenin amacına ulaşması için sıkı bir denetim yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Mesai arkadaşlarımız bu sabahtan itibaren 22 mahallemizde çalışmalara
başladı. Marketlerin KDV indirimlerini uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Yapacağımız denetimler
neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızın
mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Kurallara uygun satış
yapan esnafımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.
Yetkililer, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranının