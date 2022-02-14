Bağcılar’da KDV denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranının

yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren

düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bağcılar Belediyesi de

bu indirimin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetlemek için ilk günden uygulamalara başladı.

Market fişleri incelendi

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi

üzerindeki marketlere girdi. Market içinde dolaşan görevliler, raflardan sepetlerine doldurduğu

ürünleri kasaya götürdü. Ekipler, kasiyerin ürünleri okuttuktan sonra kendilerine verdiği fişte peynir,

zeytin, yumurta, çay, et, süt, pirinç, bakliyat ürünleri, protein ve yağ gibi besinlerde indirim yapıldığını

gördü.

Vatandaşın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz

Yeni düzenlemenin amacına ulaşması için sıkı bir denetim yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı, “Mesai arkadaşlarımız bu sabahtan itibaren 22 mahallemizde çalışmalara

başladı. Marketlerin KDV indirimlerini uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Yapacağımız denetimler

neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızın

mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Kurallara uygun satış

yapan esnafımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Yetkililer, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.