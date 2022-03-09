Bağcılar’da karla 24 saat mücadele edilecek

İstanbul’da beklenen kar yağışına yönelik Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığında
yapılan toplantıda ilçe sakinlerinin güveni ve huzuru için bir dizi önlem alındı. 24 saat görev
yapacak olan belediye çalışanları, tuzlama, temizlik çalışmalarının yanında çay, çorba ikramı ve
sokak hayvanları için de mama desteği verecek.
İstanbul’da yarından itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bağcılar Belediyesi
Karla Mücadele toplantısı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başkan yardımcıları
ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda bir çalışma planı çıkarıldı. 46 araç ve 396 kişilik ekibin
sahada olacağı ilçede belediye çalışanları, kendi görev alanlarında 24 saat mesai başında olacak. İnsan
ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki bütün noktalarda kar
küreme ve tuzlama faaliyetleri sürdürülecek. Sosyal medya üzerinden ve Çağrı Merkezi’ne gelen
telefonla yardım isteyenlere el uzatılacak.
İhtiyaç sahiplerine el uzatılacak
Yolda kalanlar için metro çıkışları ve bağlantı yollarında çorba ve çay gibi yiyecek içecek ikramı
yapılacak. Bu zor günde evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine de süt, ekmek, meyveden oluşan
gıda paketi dağıtılacak. Sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesiyle de yakından ilgilenilecek.
Bütün önlemleri aldık
Karla mücadeleye hazır olduklarını söyleyen Çağırıcı, “Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için
bütün gücümüzle sahada olacağız. Bütün önlemlerimizi aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan rahat bir
süreç geçireceğiz” dedi.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)