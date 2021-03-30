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Bağcılar’da İkinci Tarım Kredi Marketi Açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Marketleri’nin Bağcılar’da ikinci şubesi açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2021 Salı 10:26
Bağcılar’da İkinci Tarım Kredi Marketi Açıldı
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Kurdeleyi keserek marketi hizmete sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu alışveriş noktaları vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından doğrudan üreticilerden alınan doğal ve kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla direkt vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Market hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bağcılar’da Hürriyet Mahallesi’nde bir şubesi bulunan market zincirinin ikinci halkası Güneşli Mahallesi’nde açıldı.

Bu alışveriş noktaları büyük önem taşıyor

Açılış törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleriyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerini açmaya devam ettiklerini söyleyen Çağırıcı, “Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz marketlerin ikincisini hemşehrilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alışveriş noktaları vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor. Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz marketlerde istediğiniz ürünü temin edebileceksiniz. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelecek” dedi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından açılan market, hizmete sunuldu. Katılımcılar, marketi gezip ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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