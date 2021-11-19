banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,743.47
ALTIN
665.49
DOLAR
11.12
STERLİN
14.96
EURO
12.58
İmamoğlu: İBB'nin Hizmetleri Bir Cep Telefonun Sığar
İmamoğlu: İBB'nin Hizmetleri Bir Cep...
Başkanla Akşam Çayı’ Buluşmaları Telsiz ve Kazlıçeşme İle Başladı
Başkanla Akşam Çayı’ Buluşmaları Telsiz...
İmamoğlu Bağcılar Meydanı Açılışında :Projelerimizin Sahibi Halktır Dedi...
Son Dakika
İmamoğlu Bağcılar Meydanı Açılışında :Projelerimizin...
Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken
Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü...

Bağcılar’da “Huzur Toplantısı” yapıldı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen Huzur Toplantısı’nda ilçedeki sorunlara yerinde çözüm arandı. Toplantıya katılan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, “Emniyet güçleriyle birlikte Bağcılar’ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2021 Cuma 11:55
Bağcılar’da “Huzur Toplantısı” yapıldı
banner171

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde, polis-halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçe sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve yerinde çözüm bulabilmek için “Huzur Toplantısı” düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Amacımız Bağcılar’ın refah ve güveni

İlçede yürütülen bir yıllık çalışmalarla ilgili sunumların yapıldığı programda, madde bağımlılığından trafik hizmetlerine kadar polisin alanı içine giren bütün faaliyetler detaylı şekilde görüşüldü. Bağcılarlıların huzuru ve mutluluğu için bir araya geldiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, “Emniyet güçleriyle birlikte Bağcılar’ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz. Ben de belediyeyi ilgilendiren konurla ilgili olarak gerekli notları aldım. Bütün amacımız ilçe sakinlerimizin refah ve güven içinde yaşamalarıdır” dedi. İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü de desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Huzur Toplantısı, ilçe genelinde yaşanılan sorunlar hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.  

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a “Spor Kenti” ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a “Spor Kenti” ödülü
İmamoğlu Bağcılar Meydanı Açılışında :Projelerimizin Sahibi Halktır Dedi...
İmamoğlu Bağcılar Meydanı Açılışında :Projelerimizin Sahibi Halktır Dedi...
Bağcılar Belediyesi çocuklara özel internet sitesi kuruyor
Bağcılar Belediyesi çocuklara özel internet sitesi kuruyor
Lokman Çağırıcı: “Yeşil gelecek için ortak akıl önemli”
Lokman Çağırıcı: “Yeşil gelecek için ortak akıl önemli”
Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu
Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169