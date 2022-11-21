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Bağcılar’da Hamsi ve Kemençe Keyfi

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 14’üncü Geleneksel Hamsi Şöleni’nde İstanbullular unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. Bağcılar Meydanı’nda 5 ton hamsinin ikram edildiği etkinlikte davetliler, kemençe eşliğinde el ele verip horon oynadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:43
Bağcılar’da Hamsi ve Kemençe Keyfi
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Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği işbirilğiyle 14’üncü Geleneksel Hamsi Şöleni düzenlendi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul’un dört bir yanından vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kimi çocuklarıyla kimi de arkadaşlarıyla birlikte hamsi yemek için meydana geldi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Trabzon, en güzel renklerimizden bir tanesi

Trabzonlu hemşehrileriyle bir arada yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Trabzonlular için hamsi bir balık değil; hamsi, hamsidir. Onlar için hamsi ayrı bir üründür. Dernek başkanımız sağ olsun dünya mutfağını buraya taşımış. Sushiden hamsi pizzasına kadar bütün yemekleri burada görüp mutlu olduk. Bağcılar Anadolu coğrafyamız, Rumeli’den Orta Asya’mızdan bütün kültürleri bir arada yaşattığımız ilçemizdir. Kültür mozaiğimiz içinde Trabzonlu hemşehrilerimiz bizim en güzel renklerimizden bir tanesidir. Bugün bu güzel renkleri yansıttıkları için tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

5 ton hamsi ikram edildi

Daha sonra alanda kurulan ızgara ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler, Başkan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Etem Coşkun tarafından davetlilere dağıtıldı. Ayrıca hamsiden yapılan sarma, kebap, karnıyarık, pizza ve pastadan oluşan 61 çeşit yemeğin de sunum yapıldı.

Meydanı dolduran her yaş ve kesimden vatandaş da çalan kemençe müziği eşliğinde el ele verip horon oynadı. Yerel sanatçılar da yöresel türküleri seslendirdi. 20 bine yakın kişinin katıldığı şölende toplam 5 ton hamsi ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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