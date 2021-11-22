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Bağcılar’da hamsi herkesi meydanda topladı

15 bin kişiye pişirilmiş hamsi ikram edildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
Bağcılar’da hamsi herkesi meydanda topladı
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Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde meydanı
dolduran farklı coğrafya ve milletten 15 bin kişiye pişirilmiş hamsi ikram edildi. Renkli görüntülere
sahne olan etkinlikte davetliler hamsi yedikten sonra el ele verip kemençe eşliğinde horon oynadı.
Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği işbirliğiyle geleneksel hale getirilen Hamsi
Şöleni’nin bu sene 13.’sü düzenlendi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda
gerçekleşen etkinliğe ilçede yaşayan Kazakistan’dan Suriye’ye farklı coğrafya ve milletten binlerce
insan katıldı. Programda yaptığı konuşmada etkinliğin 13 yılı doldurmasını işin düzgün gittiği anlamına
geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar, farklı kültürlerin mozaiği
olarak yaşadığımız bir ilçemizde yöresel kültürleri de yaşatma faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Hepsi
kardeşlik, birlik ve beraberlik adına bizim için ortak bir payda. Bugünün ortak paydası hamsi,
Bağcılar’da kardeşliğin birliğin adı oldu” dedi.
Hamsiden yapılan tatlı ve tuzlu 30 çeşit yemek sergilendi
Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ise “Hava çok güzel binlerce insanımız alanı
doldurdu. Bağcılar Belediyesi’nin kültürlere verdiği hizmeti burada bir daha görüyoruz. Farklı
coğrafyalardan insanların toplu olarak bir arada olması İstanbul için de ülkemiz için de çok önemli. Bu
konuda olağanüstü emek ve gayret sarf eden belediye başkanımız Lokman Çağırıcı’ya da teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra da alana kurulan ızgaralarda ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler sıcak sıcak
davetlilere dağıtıldı. Çağırıcı da kendi pişirdiği hamsilerden katılımcılara ikramda bulundu. Ayrıca
hamsiden yapılan sarmadan pizzaya pastadan turşuya kadar tuzlu ve tatlı 30 çeşit yemek sergilendi.
15 bin kişiye hamsi ikramının yapıldığı programda, Karadeniz ezgilerine de yer verildi. Hamsilerini
yiyen katılımcılar, çalan kemençe müziği eşliğinde el ele verip horon oynadı.
Şölene; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar
Trabzonlular Derneği Başkanı Ethem Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da katıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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