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Bağcılar’da E-Ticaret Sektörüne Eleman Alımı

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde önemi artan e-ticaret sektöründe istihdam edilmeleri için ilçe sakinlerine aracılık etti. Yoğun ilgi gören organizasyonda aranan kriterlere uyan 50 kişi internet üzerinden satış yapan Bella Maison firmasında depocu olarak çalışmaya başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 11:01
Bağcılar’da E-Ticaret Sektörüne Eleman Alımı
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Ev tekstili ve dekorasyonu alanında yurt içinde ve yurtdışında mağazaları bulunan Bella Maison, personel istihdamında bulunmak istediğini söyleyip Bağcılar Belediyesi’yle irtibata geçti. Bugüne kadar binlerce kişinin iş sahibi olmasına aracılık eden Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi de istenilen profile uygun kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bulundu.

Çok Yoğun Bir Sektör

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen programda Bella Maison firması yöneticileri ile iş arayanlar bir araya geldi. İnsan Kaynakları Yöneticisi Yağmur Özel Demir, mağazalarına mal gönderimi ve e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Demir, “Çok yoğun bir sektörde çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle özellikle e-ticaret satışlarımız çok arttı. Ürünleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çok sayıda çalışana ihtiyacımız var” dedi.

E-ticaretin öneminin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Pandemiyle birlikte ekonomik olarak bazı sektörlerde büyüme yaşanıyor. Bu durum da istihdamı tetikliyor. Ev gereçleri sektöründe bilinen bir firmamızın talebiyle biz de işsiz hemşehrilerimize ekmek kapısı olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Görüşmeler sonucunda istenilen özelliklere uygun 50 kişi depo görevlisi olarak işe alınacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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