banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan İmamoğlu'ndan Tekirdağ Çıkarması : "Marmara İyi Planlanırsa, Türkiye Soluk Alır"
Başkan İmamoğlu'ndan Tekirdağ Çıkarması :...
Ali Babacan Erbakan'ı Anma Programında Konuştu
Ali Babacan Erbakan'ı Anma Programında...
İmamoğlu C40 Zirvesinde Konuştu: “Büyük Değişimin Aktif Parçası Olmak İstiyoruz”
İmamoğlu C40 Zirvesinde Konuştu: “Büyük...
Gelecek Seçimde Çok Sürprizler Olabilir…
Son Dakika
Gelecek Seçimde Çok Sürprizler Olabilir…

Bağcılar’da Dinamik Denetimler Başladı

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Bağcılar’da kafe ve restoranlar denetlendi. İlçedeki kamu kurumlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği denetlemelerde yetkililer, risk haritasında turuncu olan İstanbul’un maviye dönüşmesi için uyması gereken kurallar konusunda uyarıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mart 2021 Cuma 09:31
Bağcılar’da Dinamik Denetimler Başladı
banner171

İçişleri Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 itibariyle yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Valiliklere de Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi.  Salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği aktarılan genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının öneminin yanında denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin de büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda Bağcılar’da yeniden kapılarını açan kafe, lokanta, fırın ve restoranlara yönelik denetimler başladı. Uygulamanın Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki ayağına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fikri Evkaya da eşlik etti.

Turuncuyu maviye dönüştürelim

Zabıta ve polis ekipleriyle birlikte girilen işletmelerde İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yetkililer, sosyal mesafe, maske takılması, masalar arasında 1.5 metre açıklık başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde incelendi. Ekipler, işyeri sahiplerini ve çalışanları hem bilgilendirildi hem de uyarılarda bulundu. Yetkililer de risk haritasında turuncu renkle yüksek riskli durumda bulunan İstanbul’un maviye dönüşmesi için vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi.

Denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Kaymakam Eldivan, “Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymamız gerekmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Çağırıcı ise “Herkes birey olarak üzerine düşen görevi yaptığı takdirde salgının biteceğine inanıyorum. Normalleşme sürecinde belirlenen saatler çok önemli. Akşam saat 19.00’dan sonra kafe ve lokantalar açık olsaydı daha çok yoğun olacaktı. Kontrollerle İstanbul’u maviye dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Zabıta ve polislerin ortak denetimi gün boyunca devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Sayar Başkanlığa Aday Oluyor
Gazeteci Sayar Başkanlığa Aday Oluyor
Bağcılar’da Tekstil Atölyesi İçin 40 Kişilik İstihdam
Bağcılar’da Tekstil Atölyesi İçin 40 Kişilik İstihdam
İlkel Şartlarda Yaşamayı Öğrendiler
İlkel Şartlarda Yaşamayı Öğrendiler
Bağcılar Zabıtası ve Polisinden Ortak Virüs Operasyonu
Bağcılar Zabıtası ve Polisinden Ortak Virüs Operasyonu
Kış Şartlarında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
Kış Şartlarında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

banner186

banner189

şişli escort - beylikdüzü escort - izmir escorts

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169