Bağcılar’da deprem tatbikatı yapıldı

Bağcılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede depreme tatbikatı düzenlendi. Bu kapsamda senaryo gereği İstanbul merkezli meydana gelen 7.5 şiddetindeki depremin ardından ilçe yöneticileri, Bağcılar Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Afet Koordinasyon Merkezi’nde kurulan kriz masasında Kaymakam Abdullah Uçgun’un öncülüğünde toplantı yapıldı. Katılımcılardan her biri deprem sonrası neler yapılabileceğine ilişkin kendi alanıyla ilgili çözüm ve önerilerde bulundu. Barınmadan ulaşıma kadar afet anında ortaya çıkabilecek bütün olumsuzluklar da değerlendirildi.

Bütün görüşmeler rapor haline getirildi

Bütün katılımcıların senaryoya göre meydana gelen depremden sonra en kısa zaman içinde toplanma alanında olduğunu söyleyen Uçgun, “Bir deprem yaşandığını farz ederek ne tür bir olumsuzlukla karşılaşabileceğimizi hayal ederek neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu durumlarda dışarıdan yüzde 5 oranında destek geliyor. Geri kalan yüzde 95’i bizim yapmamız gerekiyor. İlk 24 saatte kapasitemizi ne kadar iyi kullanabileceğimizi çalıştık. Bütün görüşmeleri gün sonunda rapor haline getirip AFAD’a ulaştıracağız” dedi. Uçgun, vatandaşların İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Çağrı mobil uygulamasını indirmesini istedi.

Süreci doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor

Tatbikat organizasyonunun çok kıymetli olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Depremin olması durumunda nasıl hareket edeceğimizi bunu iyi bilmemiz geriyor. Bu süreci doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. İnşallah önemli kazanımlar elde edilir” diye konuştu.

Etkinliğe ilçedeki bütün kamu kurumu birimlerinin amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve arama kurtarma ekipleri iştirak etti.