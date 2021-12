Bağcılar’da can dostlara 5 yıldızlı sağlık hizmeti

Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi’nin içinde bu yıl başında hizmete giren ek binada

modern ve ileri teknolojik yöntemler ile tedaviye yönelik hizmet veriliyor. Hayvan hastalıklarının

tedavisi için oluşturulan son derece hijyenik ve ferah binada; muayene odası, görüntüleme odası,

yoğun bakım odası, postoperatif odası, ameliyathane, 3 medikal oda, medikal malzeme deposu ve

mama deposu gibi donatılar yer alıyor.

Test ve analizler yapılıyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı merkezde 3’ü veteriner hekim ve 2’si tekniker olmak üzere toplam 27

kişilik uzman personel görev yapıyor. Her açıdan son teknolojik imkanlara sahip tesiste tedavi süreci

şu şekilde işliyor: İlçe genelinde vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, yaralanan,

hastalığı bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan sokak canlılarını nakil araçlarıyla merkeze taşıyor. Kayıt

altına alınan hayvanlar muayene odasında hekimler tarafından ilk tetkikleri yapılıyor. Kan örnekleri

alınan hayvanların test ve analizleri yapılıyor. Görüntüleme odasında renkli ultrason cihazı ile hem

kemiklerdeki lezyonlar hem de iç organların taraması yapılıyor. Ağız enfeksiyonuyla gelen bir

hayvanın ağız dokusundan dişe kadar tüm tedavisi yapılıyor. Eğer hayvanın yoğun bakımlık bir

durumu varsa yada ileri derecede düşkünse kuvöz biçimindeki yoğun bakım ünitelerinde müşahede

altına alınıyor. Cihazın içinde serumu da veriliyor. İnfüzyon pompası cihazıyla serumu anlık takip

edilebiliyor. Cerrahi bir operasyon gerekiyor ise önce tüyleri tıraş ediliyor daha sonra ameliyathaneye

alınıyor. Burada anestezi işlemlerinden sonra ameliyat gerçekleştiriliyor. Operasyondan çıkan

hayvanlar, bakımları ve dinlenmeleri için postoperatif odalarına alınıyor. Burada hayvanların

uyanıncaya kadar süreci takip ediliyor. Uyandıktan sonra medikal tedavi bölümüne alınıyor iyileşene

kadar hekimlerin günlük kontrolleri altında iyileşme sürecini tamamlaması bekleniyor. Tüm tedavi ve

cerrahi müdahale için gerekli olan ilaç, malzeme ve mamalar depolarda saklanıyor.

Rahatları için her detayı düşündük

Tesisin bakıma muhtaç hayvanların konforu için tasarlandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da sokak hayvanlarımız güven içinde yaşıyor. Can dostların rahatı için her

detayı düşünerek bu binayı kurduk. Onların sağlığı için hizmete sunduğumuz alanda hem tedavilerini

yapıyor hem de yeni hastalıklarının önüne geçiyoruz. Bakım sonrası da onların rahat edeceği bir

ortam bulunuyor” dedi.

8 bin 293 hayvan muayene edildi

Merkezde bu yıl içinde 8 bin 293 sokak hayvanı muayene edilirken, 556’sının aşıları yapıldı ve

bunlardan 1057’si ise sahiplendirildi.