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Bağcılar’da can dostlara 5 yıldızlı sağlık hizmeti

Bağcılar Belediyesi, içinde yoğun bakım servisinden ameliyathaneye kadar sağlık adına her türlü donanımın yer aldığı Hayvan Müşahede Merkezi’nde sokak hayvanlarına 5 yıldız konforunda sağlık hizmeti sunuyor. Hekimler tarafından tedavi ve bakımları yapılan can dostlar iyileştikten sonra gönüllülere sahiplendiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:38
Bağcılar’da can dostlara 5 yıldızlı sağlık hizmeti
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Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi’nin içinde bu yıl başında hizmete giren ek binada
modern ve ileri teknolojik yöntemler ile tedaviye yönelik hizmet veriliyor. Hayvan hastalıklarının
tedavisi için oluşturulan son derece hijyenik ve ferah binada; muayene odası, görüntüleme odası,
yoğun bakım odası, postoperatif odası, ameliyathane, 3 medikal oda, medikal malzeme deposu ve
mama deposu gibi donatılar yer alıyor.
Test ve analizler yapılıyor
Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı merkezde 3’ü veteriner hekim ve 2’si tekniker olmak üzere toplam 27
kişilik uzman personel görev yapıyor. Her açıdan son teknolojik imkanlara sahip tesiste tedavi süreci
şu şekilde işliyor: İlçe genelinde vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, yaralanan,
hastalığı bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan sokak canlılarını nakil araçlarıyla merkeze taşıyor. Kayıt
altına alınan hayvanlar muayene odasında hekimler tarafından ilk tetkikleri yapılıyor. Kan örnekleri
alınan hayvanların test ve analizleri yapılıyor. Görüntüleme odasında renkli ultrason cihazı ile hem
kemiklerdeki lezyonlar hem de iç organların taraması yapılıyor. Ağız enfeksiyonuyla gelen bir
hayvanın ağız dokusundan dişe kadar tüm tedavisi yapılıyor. Eğer hayvanın yoğun bakımlık bir
durumu varsa yada ileri derecede düşkünse kuvöz biçimindeki yoğun bakım ünitelerinde müşahede
altına alınıyor. Cihazın içinde serumu da veriliyor. İnfüzyon pompası cihazıyla serumu anlık takip
edilebiliyor. Cerrahi bir operasyon gerekiyor ise önce tüyleri tıraş ediliyor daha sonra ameliyathaneye
alınıyor. Burada anestezi işlemlerinden sonra ameliyat gerçekleştiriliyor. Operasyondan çıkan
hayvanlar, bakımları ve dinlenmeleri için postoperatif odalarına alınıyor. Burada hayvanların
uyanıncaya kadar süreci takip ediliyor. Uyandıktan sonra medikal tedavi bölümüne alınıyor iyileşene
kadar hekimlerin günlük kontrolleri altında iyileşme sürecini tamamlaması bekleniyor. Tüm tedavi ve
cerrahi müdahale için gerekli olan ilaç, malzeme ve mamalar depolarda saklanıyor.
Rahatları için her detayı düşündük
Tesisin bakıma muhtaç hayvanların konforu için tasarlandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da sokak hayvanlarımız güven içinde yaşıyor. Can dostların rahatı için her
detayı düşünerek bu binayı kurduk. Onların sağlığı için hizmete sunduğumuz alanda hem tedavilerini
yapıyor hem de yeni hastalıklarının önüne geçiyoruz. Bakım sonrası da onların rahat edeceği bir
ortam bulunuyor” dedi.
8 bin 293 hayvan muayene edildi
Merkezde bu yıl içinde 8 bin 293 sokak hayvanı muayene edilirken, 556’sının aşıları yapıldı ve
bunlardan 1057’si ise sahiplendirildi.

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