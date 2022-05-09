Bağcılar’da bayramlaşma coşkusu

İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Bakan Varank: Güvenlik güçleri sayesinde bayramı huzur içinde yaşıyoruz

“Hala terörist yandaşı olmaya çalışanlar var”

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel Bayramlaşma Programı Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşti.

Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüz yüze bayramlaşmanın iki yıldır pandemi sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirtti. Bu bayramda insanların birbirlerine sarılarak bayramlaştığını ifade eden Varank, “Bu coşkuyu yaşamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. Dünyanın imtihan yeri olduğunu ifade eden Varank, salgın döneminde insanların annesine, babasına ve tüm sevdiklerine sarılamadan bayramı kutlamanın ıstırabını çektiğini belirterek, “Birlik ve beraberliğin ne kadar değerli olduğunu da görmüş olduk. Bu bayram organizasyonlarında bayramlaşmayı bu duygularla gerçekleştiriyoruz. Rabbim bir daha böyle musibetler göstermezsin” diye konuştu.

“GÜVENLİK GÜÇLERİ SAYESİNDE BAYRAMI HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLİYORUZ”

Konuşmasında Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonlarını da hatırlatan Varank, güvenlik güçlerinin fedakârlığı sayesinde Bağcılar’da ve tüm şehirlerde huzur içinde bayram yaşandığını kaydetti. Türkiye’nin terörden 40 yıldır çok çektiğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız teröre mücadelede yeni bir konsept ortaya koydu. Dedi ki; ‘Beklemek yok. Terörist nerede ise inine girip bulacağız, ortadan kaldıracağız’ Şu anda Pençe Operasyonda güvenlik güçlerimiz Irak’ın Kuzey’inde her bir taşın altını kaldırıp teröristle mücadele ediyor.”

Sınırlarımızda terörün temizlendiğini de anlatan Varank, ancak hala şehirlerde terörist yandaşı olmaya çalışanlar bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “milli teknoloji hamlesi” sayesinde hemen her alanda kendisine yeten bir ülke haline geldiğini de kaydeden Varank, İHA teknolojisi ile terörle mücadeleyi her alana taşıyacaklarını belirtti. Varank şöyle devam etti; “Ülkemizde üretimi arttırmak suretiyle Türkiye’yi çok güzel noktalara getireceğiz. Bunun yolu sizlerin bizim arkamızda dimdik durmanızdan geçiyor. Bağcılar nereden nereye geldi. Biliyoruz. Sizlerin desteğiyle Bağcılar’dan başlamak üzere İstanbul’u ve Türkiye’yi çok daha güzel yerlere getireceğiz” dedi.

“İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da 2 yıl aradan sonra bayramlaşmanın mutluluk ve kıvanç vesilesi olduğunu ifade etti.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle görevinden ayrılan Lokman Çağırıcı’dan teslim aldığı hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıyacağını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise

çocukların ve gençlerin donanımlı yetişmesine önem verdiklerini vurgulayarak, “İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte ilçemize önemli hizmetler yapacağız” diye konuştu.

Protokol konuşmaların sonunda Bakan Varank, önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İlçe Kaymakamı Eldivan, Başkan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa ayrıca meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı.