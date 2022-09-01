Bağcılar’da “Bahçe Bakım” Kursu Açıldı

Bağcılar Belediyesi, yeni dönemde “Temel İç Mekân ve Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği Programı” kapsamında Bahçe Bakımı kursunu hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli öğretmen ve alan uzmanlarının işbirliğiyle yapılıyor. Kursta,vatandaşların seralarda ve açık alanlarda mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanması amaçlanıyor.

72 ve 136 saat süren eğitimler verilecek

Belediyenin Bilgi Evleri ve seralarında gerçekleşecek derslerde; toprak hazırlığı, dikim teknikleri, budama teknikleri, iç mekân bitki yetiştiriciliği, sulama, zirai ilaçlama teknikleri, gübreleme teknikleri, doğal ortam ve mahsul kayıpları konularında eğitim verilecek. 72 ve 136 saat süreli eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki takdim edilecek.

İçimizdeki bahçe sevgisini yeşertelim

Toprakla, bitkiyle uğraşmayı sevenleri kursa davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İçimizdeki bahçe sevgisini yeşertmek için böyle bir kurs açtık. Şehrin gürültüsünden, stresinden uzaklaşmak isteyenler için çok güzel bir ortam. Vatandaşlarımız, bitki yetiştiriciliğiyle hem yorgunluklarını atacaklar hem de bahçe bakımı konusunda bilgi sahibi olacaklar” dedi.

Başvurular, 10 Eylül’e kadar 0 212 444 00 92 no’lu telefondan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden yapılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA