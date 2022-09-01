banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.174,93
ALTIN
995,25
DOLAR
18,20
STERLİN
21,11
EURO
18,27
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde

Bağcılar’da “Bahçe Bakım” Kursu Açıldı

Bağcılar Belediyesi, bünyesinde bulunan seraları “Bahçe Bakımı” kursu için ilçe sakinlerinin hizmetine açıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimle hem hayat koşturmasına bir mola verip nefes alacak hem de bitki yetiştirmenin püf noktalarını öğrenecek. Katılımcılara eğitim sonunda başarı sertifikaları da verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 11:58
Bağcılar’da “Bahçe Bakım” Kursu Açıldı
banner171

Bağcılar Belediyesi, yeni dönemde “Temel İç Mekân ve Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği Programı” kapsamında Bahçe Bakımı kursunu hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli öğretmen ve alan uzmanlarının işbirliğiyle yapılıyor. Kursta,vatandaşların seralarda ve açık alanlarda mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanması amaçlanıyor.

72 ve 136 saat süren eğitimler verilecek

Belediyenin Bilgi Evleri ve seralarında gerçekleşecek derslerde; toprak hazırlığı, dikim teknikleri, budama teknikleri, iç mekân bitki yetiştiriciliği, sulama, zirai ilaçlama teknikleri, gübreleme teknikleri, doğal ortam ve mahsul kayıpları konularında eğitim verilecek. 72 ve 136 saat süreli eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki takdim edilecek.

İçimizdeki bahçe sevgisini yeşertelim

Toprakla, bitkiyle uğraşmayı sevenleri kursa davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İçimizdeki bahçe sevgisini yeşertmek için böyle bir kurs açtık. Şehrin gürültüsünden, stresinden uzaklaşmak isteyenler için çok güzel bir ortam. Vatandaşlarımız, bitki yetiştiriciliğiyle hem yorgunluklarını atacaklar hem de bahçe bakımı konusunda bilgi sahibi olacaklar” dedi.

Başvurular, 10 Eylül’e kadar 0 212 444 00 92 no’lu telefondan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden yapılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılarda Zafer Bayramı’nın 100. Yılına Yakışır Kutlama
Bağcılarda Zafer Bayramı’nın 100. Yılına Yakışır Kutlama
Engelliler ve SAT Komandolarından 100. Yıl Dalışı
Engelliler ve SAT Komandolarından 100. Yıl Dalışı
Özdemir: Esenyurt’ta Hala AK Parti’nin Hizmetleri Konuşuluyor
Özdemir: Esenyurt’ta Hala AK Parti’nin Hizmetleri Konuşuluyor
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’a Veda Yemeği
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’a Veda Yemeği
İşitme Engelli Emine, Engelliler Sarayı’nda Hayallerine Kavuştu
İşitme Engelli Emine, Engelliler Sarayı’nda Hayallerine Kavuştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169