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Bağcılar’da bağ bozumu zamanı

Dalından üzüm topladılar pekmez yaptılar

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 17:47
Bağcılar’da bağ bozumu zamanı
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Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçelerinden olan Üzüm Bağı’nda “Bağ bozumu” etkinliğinde ilçe sakinleri dalından üzüm toplamanın mutluluğunu yaşadı. Üzümlerden kaynatılarak elde edilen pekmezler de pandemi sürecinde canla başla mücadele eden polislere ve sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu Nostalji Bahçelerinin ilki olan Üzüm Bağı’nda hasat heyecanı yaşandı. Her yıl bu zamanlarda düzenlenen bağ bozumu etkinliğinde her yaştan ve kesimden vatandaş bir araya geldi. Programda Bağcılar’ın bereketli topraklarıyla buluşan üzüm bağında hasat coşkuyla yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da topladığı üzümleri yanındakilerle paylaştı.

Sembolik bir anlam taşıyor

Üzüm bağını çok beğendiğini dile getiren Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Burada önemli olan şehrin ortasında Anadolu kültürünü yaşatmak ve çocuklarımıza da üzümün, cevizin nasıl ve nerede yetiştiğini göstermek. Bu açıdan burası sembolik bir anlam taşıyor. Güzel etkinlikten dolayı da belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Birlikte hasat ediyoruz

Sancaktepe Mahallesi’nde eskiden üzüm bağı olduğu için buraya nostalji amaçlı bir üzüm bağı inşa ettiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Üzüm bahçemiz gerçekten de güzel mahsul veriyor. Her şeyden önce vatandaşlarımızın nefes alacağı bir ortam. Ailece piknik yapıyorlar. Çocuklarımız meyvelerin nasıl yetiştiğini burada görüyor. Komşularımızla birlikte yetiştiriyoruz. Hemşehrilerimizin sevgilerinin buradaki meyvelerin gıdası ve gübresi olduğuna inanıyorum. Beraber koruduğumuz meyveleri de hemşehrilerimizle birlikte güzel ortamda topluyoruz, hasat ediyoruz” dedi.

Polislere ve sağlık çalışanlarına ikram edildi

Toplanan üzümlerden bir kısmı kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürüldü. Elde edilen pekmez de özellikle koronavirüs döneminde tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerine ve sağlık çalışanlarına ikram edildi. Programa; Eldivan ve Çağırıcı’nın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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